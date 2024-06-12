Волгоград примет матч за Суперкубок России по футболу
Матч за Суперкубок России по футболу между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет 13 июля на «Волгоград Арене», сообщила пресс-служба РФС.
«Зенит» в минувшем сезоне победил и в РПЛ, и в Кубке России, поэтому его соперником будет вице-чемпион страны «Краснодар», который ранее ни разу не боролся за этот трофей.
«Волгоград Арена» в 2018 году принимала игры чемпионата мира. Ее вместимость составляет 45 тыс. зрителей.
20 ноября прошлого года в Волгограде прошел товарищеский матч между сборными России и Кубы (8:0).
В 2023 году Суперкубок выиграл «Зенит», который в серии пенальти победил московский ЦСКА.