Матч «Зенит» — «Краснодар» за Суперкубок России пройдет в Волгограде

Волгоград примет матч за Суперкубок России по футболу

«Зенит» и «Краснодар» разыграют первый трофей нового сезона 13 июля на 45-тысячной «Волгоград Арене»

«Волгоград Арена» (Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС)

Матч за Суперкубок России по футболу между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет 13 июля на «Волгоград Арене», сообщила пресс-служба РФС.

«Зенит» в минувшем сезоне победил и в РПЛ, и в Кубке России, поэтому его соперником будет вице-чемпион страны «Краснодар», который ранее ни разу не боролся за этот трофей.

«Волгоград Арена» в 2018 году принимала игры чемпионата мира. Ее вместимость составляет 45 тыс. зрителей.

20 ноября прошлого года в Волгограде прошел товарищеский матч между сборными России и Кубы (8:0).

В 2023 году Суперкубок выиграл «Зенит», который в серии пенальти победил московский ЦСКА.