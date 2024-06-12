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Волгоград примет матч за Суперкубок России по футболу

Матч «Зенит» — «Краснодар» за Суперкубок России пройдет в Волгограде
«Зенит» и «Краснодар» разыграют первый трофей нового сезона 13 июля на 45-тысячной «Волгоград Арене»
&laquo;Волгоград Арена&raquo;
«Волгоград Арена» (Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС)

Матч за Суперкубок России по футболу между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет 13 июля на «Волгоград Арене», сообщила пресс-служба РФС.

«Зенит» в минувшем сезоне победил и в РПЛ, и в Кубке России, поэтому его соперником будет вице-чемпион страны «Краснодар», который ранее ни разу не боролся за этот трофей.

«Волгоград Арена» в 2018 году принимала игры чемпионата мира. Ее вместимость составляет 45 тыс. зрителей.

«Краснодар» впервые сыграет за Суперкубок России
Спорт
Фото:Телеграм-канал ФК «Краснодар»

20 ноября прошлого года в Волгограде прошел товарищеский матч между сборными России и Кубы (8:0).

В 2023 году Суперкубок выиграл «Зенит», который в серии пенальти победил московский ЦСКА.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российский футбольный союз (РФС) ФК Зенит ФК Краснодар

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