«Краснодар» впервые сыграет за Суперкубок России
Вице-чемпион РПЛ «Краснодар» стал соперником «Зенита» по матчу за Суперкубок России после победы петербургского клуба в суперфинале Кубка России.
«Зенит» в воскресенье обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.
По регламенту за Суперкубок играют чемпион и обладатель Кубка, но если оба трофея выигрывает одна команда, то вторым участником Суперкубка становится серебряный призер РПЛ.
«Краснодар» впервые сыграет за трофей.
Матч за Суперкубок пройдет 13 июля, место проведения еще не определено.
В 2023 году Суперкубок выиграл «Зенит».
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