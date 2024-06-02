 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Краснодар» впервые сыграет за Суперкубок России

«Зенит» и «Краснодар» сыграют за Суперкубок России
«Краснодар» впервые получил право сыграть в Суперкубке России. Поскольку «Зенит» в этом сезоне выиграл и чемпионат, и Кубок России, то в Суперкубке его соперником будет серебряный призер РПЛ. Матч пройдет 13 июля
Фото: Телеграм-канал ФК «Краснодар»
Фото: Телеграм-канал ФК «Краснодар»

Вице-чемпион РПЛ «Краснодар» стал соперником «Зенита» по матчу за Суперкубок России после победы петербургского клуба в суперфинале Кубка России.

«Зенит» в воскресенье обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

По регламенту за Суперкубок играют чемпион и обладатель Кубка, но если оба трофея выигрывает одна команда, то вторым участником Суперкубка становится серебряный призер РПЛ.

«Краснодар» впервые сыграет за трофей.

«Зенит» победил «Балтику» в финале Кубка России, впервые оформив требл
Спорт
Фото:Телеграм-канал ФК «Балтика»

Матч за Суперкубок пройдет 13 июля, место проведения еще не определено.

В 2023 году Суперкубок выиграл «Зенит».

Черчесову предложили работу в новой сборной

Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича

Киев за 90 минут убедил США разрешить удары по России

Военные восприняли слова Макрона как разрешение ударов по регионам России

Хабиб Нурмагомедов встретился с Дональдом Трампом. Видео

Китайский зонд «Чанъэ-6» совершил успешную посадку на Луне. Видео

Минобороны России сообщило о групповом ударе по энергообъектам Украины

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Зенит ФК Краснодар
Материалы по теме
Галицкий внес ₽9 млрд в фонд академии «Краснодара» в 2023 году
Спорт
«Краснодар» продлил контракт с тренером-рекордсменом
Спорт
«Динамо» проиграло «Краснодару» и упустило чемпионство
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
В Госдуме назвали дату похорон ученого и депутата Чилингарова Общество, 21:19
В Португалии на авиашоу столкнулись советские самолеты Як-52. Видео Общество, 21:18
Автору победного гола «Зенита» на голову упала крышка от Кубка России Спорт, 21:13
Ученые предупредили о «вторжении суперсвиней» в США из Канады Общество, 21:09
На Северном Кавказе произошло два землетрясения. Видео Общество, 20:58
Трамп заявил о намерении вывести часть американских войск из Германии Политика, 20:57
Игнашевич объявил об уходе из «Балтики» после поражения в финале Кубка Спорт, 20:53
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
Подробнее
Forbes назвал первое оружие, которым Украина ударила с разрешения США Политика, 20:48
«Краснодар» впервые сыграет за Суперкубок России Спорт, 20:31
Зеленский пообещал сделать все ради прекращения войны в секторе Газа Политика, 20:31
Израиль начал поиск альтернативы ХАМАС для контроля над сектором Газа Политика, 20:28
Для украинцев ввели вечерние лимиты потребления электричества Политика, 20:18
США обратились к бизнесу с призывом помочь в санкциях против России Политика, 20:07
«Зенит» победил «Балтику» в финале Кубка России, впервые оформив требл Спорт, 20:00