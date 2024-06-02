«Краснодар» впервые сыграет за Суперкубок России

«Зенит» и «Краснодар» сыграют за Суперкубок России

«Краснодар» впервые получил право сыграть в Суперкубке России. Поскольку «Зенит» в этом сезоне выиграл и чемпионат, и Кубок России, то в Суперкубке его соперником будет серебряный призер РПЛ. Матч пройдет 13 июля

Фото: Телеграм-канал ФК «Краснодар»

Вице-чемпион РПЛ «Краснодар» стал соперником «Зенита» по матчу за Суперкубок России после победы петербургского клуба в суперфинале Кубка России.

«Зенит» в воскресенье обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

По регламенту за Суперкубок играют чемпион и обладатель Кубка, но если оба трофея выигрывает одна команда, то вторым участником Суперкубка становится серебряный призер РПЛ.

«Краснодар» впервые сыграет за трофей.

Матч за Суперкубок пройдет 13 июля, место проведения еще не определено.

В 2023 году Суперкубок выиграл «Зенит».