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Спорт ,  
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Кудерметова и Самсонова с победы стартовали на турнире WTA в Хертогенбосе

Кудерметова и Самсонова вышли во второй круг турнира WTA в Хертогенбосе
Самсонова уверенно переиграла бельгийку ван Эйтванк, а Кудерметова — китаянку Бай Чжосюань
Людмила Самсонова
Людмила Самсонова (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Вторая ракетка России Людмила Самсонова вышла во второй круг травяного турнира в голландском Хертогенбосе с призовым фондом €232 тыс.

Самсонова, занимающая 15-е место в рейтинге WTA, в первом матче победила бельгийку Алисон ван Эйтванк (266) со счетом 6:1, 6:3.

В другом матче первого круга россиянка Вероника Кудерметова (34) со счетом 7:5, 6:1 переиграла китаянку Бай Чжосюань (93).

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Следующими соперницами россиянок будут теннисистки из второй сотни рейтинга: Самсонова сыграет со швейцаркой Селин Наэф (161), а Кудерметова — с венгеркой Далмой Галфи (138).

В прошлом году в финале турнира Кудерметова проиграла Екатерине Александровой на тай-брейке третьего сета.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис WTA Людмила Самсонова Вероника Кудерметова

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