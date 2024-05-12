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«Арсенал» впервые за 17 лет выиграл оба матча у «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

«Арсенал» впервые за 17 лет дважды за сезон победил «Манчестер Юнайтед» в АПЛ
Матч на «Олд Траффорд» завершился со счетом 0:1, отличился Леандро Троссард. «Арсенал» одержал 27-ю победу в сезоне и в 11-й раз не пропустил в гостях. МЮ повторил антирекорд по домашним поражениям за сезон
Фото: Carl Recine / Reuters
Фото: Carl Recine / Reuters

Гол Леандро Троссарда принес лондонскому «Арсеналу» гостевую победу над «Манчестер Юнайтед» в 37-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

Игра в Манчестере завершилась со счетом 0:1. Бельгиец забил на 20-й минуте с передачи Кая Хаверца, который в этом году поучаствовал уже в 14 голах в АПЛ (в том числе восемь забил сам).

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу с 86 очками. У идущего вторым «Манчестер Сити» на очко меньше при игре в запасе.

МЮ потерпел второе поражение подряд и занимает восьмое место.

«Арсенал» выиграл 27 матчей в АПЛ в этом сезоне — их лучший результат в чемпионате с 1971 года. Команда не пропустила в 11 выездных матчах АПЛ в этом сезоне — это второй результат в турнире после «Челси» в сезоне 2008/09 (12).

За последние 16 сезонов АПЛ «канониры» лишь однажды победили на «Олд Траффорд» (в 2020 году — 1:0) и ни разу с 2007 года не выигрывали оба матча в лиге у МЮ.

«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» и возглавил турнирную таблицу АПЛ
Спорт
Фото:Richard Heathcote / Getty Images

Команда Эрика тен Хага в девятый раз за сезон проиграла дома (с учетом всех турниров), повторив антирекорд по числу поражений на своем поле (в последний раз такое было в 1974 году).

Пропущенный гол от «Арсенала» стал для команды тен Хага 82-м в этом сезоне, это худший показатель МЮ с 1971 года.

В последнем туре команда Микеля Артеты встретится с «Эвертоном» 19 мая, а МЮ еще предстоят игры с «Ньюкаслом» (15 мая) и «Брайтоном» (19 мая).

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон
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