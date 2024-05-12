Сборная Латвии выиграла второй матч на чемпионате мира по хоккею
Сборная Латвии обыграла в овертайме команду Франции на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Встреча группы B в Остраве завершилась со счетом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0). У победителей отличились Родриго Аболс (43-я минута), Роберт Букартс (52) и Каспарс Даугавиньш (65).
У французов забивали Стефан Да Коста (17) и Пьер-Эдуар Белльмар (57).
Сборная Латвии набрала 4 очка и возглавила группу B.
В следующем матче латвийцы сыграют с казахстанцами, а французы — с поляками. Обе встречи пройдут 14 мая.
В прошлом году сборная Латвии сенсационно выиграла бронзовые медали чемпионата мира.
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