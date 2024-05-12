Дубль Бедарда помог Канаде переиграть Данию на чемпионате мира по хоккею

Дубль лучшего новичка НХЛ помог сборной Канады выиграть второй матч на ЧМ

Канадцы обыграли датчан со счетом 5:1. У 18-летней звезды сборной Канады Коннора Бедарда уже четыре гола в двух матчах

Коннор Бедард (в центре) (Фото: imago / imago-images.de / Global Look Press)

Сборная Канады победила команду Дании на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии.

Матч группы А в Праге завершился со счетом 5:1 (2:0, 0:1, 2:0). У победителей дубль оформил 18-летний Коннор Бедард (на 3-й и 42-й минутах), который также поучаствовал в пятой шайбе.

Канадцы лидируют в группе с шестью очками, у датчан три очка и пятое место.

В следующем матче сборная Канады встретится с Австрией 14 мая, а датчане в тот же день сыграют с норвежцами.

Бедард стал в прошедшем регулярном чемпионате лучшим бомбардиром среди новичков, набрав 61 (22+39) очко в 68 матчах за «Чикаго Блэкхокс», и вошел в число претендентов на «Колдер Трофи». Бедард является чемпионом мира среди юниоров и двукратным победителем молодежного мирового первенства.

В первом матче турнира в Великобританией (4:2) Бедард также оформил дубль.

В еще одном матче игрового дня Казахстан крупно уступил Словакии — 2:6.

Сборная России пропускает третий чемпионат мира подряд из-за санкций IIHF.

Канадцы являются действующими чемпионами турнира.