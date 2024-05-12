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В «Динамо» в шутку объяснили волевые победы «прабабкой вуду» у Нгамалё

Глава совдира «Динамо» пошутил, что у Нгамалё в родословной нашли прабабку вуду
В последних матчах с «Сочи» и «Балтикой» победу «Динамо» принесли голы камерунца Муми Нгамалё в компенсированное время. Дмитрий Гафин считает, что его команде «воздается сверху» за хорошую игру
Муми Нгамалё
Муми Нгамалё (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил в эфире «Матч ТВ», что «бело-голубым» дважды удалось победить в компенсированное время в последних матчах, потому что игра команды «нравится вот там наверху и нам за это воздается».

«Динамо» накануне возглавило турнирную таблицу РПЛ с отрывом в два очка от «Зенита», победив «Балтику» со счетом 3:2. «Бело-голубые» уступали в концовке матча, но забили на 93-й и 99-й минутах. Причем автор победного гола Муми Нгамалё забил в компенсированное время и в предыдущей игре с «Сочи» (3:2).

На вопрос о том, как камерунец делает это уже вторую игру подряд, Гафин ответил: «Мы сейчас проверяем его родословную. Нашли прабабку вуду или какие‑то другие африканские верования, которые я не могу выговорить».

«Динамо» вырвало победу у аутсайдера и возглавило турнирную таблицу РПЛ
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Фото:телеграм-канал ФК «Динамо»

Нгамалё играет за «Динамо» с 2022 года, на его счету шесть голов и шесть передач в 31 матче сезона.

«Динамо» для победы в чемпионате надо набрать четыре очка в оставшихся двух играх с «Крыльями Советов» и «Краснодаром».

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