«Факел» сыграл нулевую ничью с «Уралом»
Воронежский «Факел» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в домашнем матче 28-го тура РПЛ.
Игра завершилась со счетом 0:0.
У обеих команд за два тура до конца по 29 очков, в официальной таблице РПЛ воронежская команда занимает 13-е место, а «Урал» — 12-е.
«Урал» ни разу не проигрывал «Факелу» в чемпионате России (шесть матчей — три победы, три ничьи), во всех матчах сыграв на ноль.
«Факел» забил лишь два гола в последних восьми турах, суммарно нанеся в них лишь 12 ударов в створ.
В 29-м туре «Факел» 18 мая сыграет в Москве с «Локомотивом», а «Урал» на следующий день примет «Оренбург», у которого также 29 очков.
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