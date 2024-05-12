 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Факел» сыграл нулевую ничью с «Уралом»

«Факел» сыграл вничью с «Уралом» в РПЛ
Матч в Воронеже завершился со счетом 0:0. Обе команды борются за выживание в РПЛ, у них по 29 очков
Фото: Телеграм-канал ФК «Факел»
Фото: Телеграм-канал ФК «Факел»

Воронежский «Факел» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в домашнем матче 28-го тура РПЛ.

Игра завершилась со счетом 0:0.

У обеих команд за два тура до конца по 29 очков, в официальной таблице РПЛ воронежская команда занимает 13-е место, а «Урал» — 12-е.

«Локомотив» победил «Оренбург» благодаря дебютному голу 18-летнего игрока
Спорт
Фото:Телеграм-канал ФК «Оренбург»

«Урал» ни разу не проигрывал «Факелу» в чемпионате России (шесть матчей — три победы, три ничьи), во всех матчах сыграв на ноль.

«Факел» забил лишь два гола в последних восьми турах, суммарно нанеся в них лишь 12 ударов в створ.

В 29-м туре «Факел» 18 мая сыграет в Москве с «Локомотивом», а «Урал» на следующий день примет «Оренбург», у которого также 29 очков.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Факел ФК Урал
Материалы по теме
«Динамо» вырвало победу у аутсайдера и возглавило турнирную таблицу РПЛ
Спорт
«Рубин» победил «Ростов» в матче РПЛ с пенальти и двумя удалениями
Спорт
«Спартак» обыграл «Краснодар», не позволив ему выйти в лидеры РПЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
Росавиация расследует инцидент с полетом самолета над трассой под Москвой Общество, 18:57
В США умер первый пациент, которому пересадили почку свиньи Общество, 18:53
Мэрия Белгорода опровергла информацию об эвакуации жителей Политика, 18:42
Овечкин пожелал «Динамо» выиграть чемпионат России Спорт, 18:37
«Факел» сыграл нулевую ничью с «Уралом» Спорт, 18:29
Сальдо сообщил об ударе по Скадовску ракетами HIMARS Политика, 18:27
Число погибших после обрушения дома в Белгороде возросло до пяти Общество, 18:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Обрушение жилого дома в Белгороде после обстрела. Главное Политика, 18:22
Россия в ОБСЕ заявила, что Белгород атаковали вооружением стран НАТО Политика, 18:15
Аксенов сообщил о сбитом беспилотнике в Крыму Политика, 18:11
Must-have в e-commerce: опыт крупных брендов РБК и Яндекс Реклама, 18:03
Сотрудники МЧС спасли мужчину из-под обломков дома в Белгороде Общество, 18:00
Bloomberg назвал майские холода в России угрозой мировым запасам пшеницы Общество, 17:59
Джокович проиграл 32-й ракетке мира на «Мастерсе» в Риме Спорт, 17:33