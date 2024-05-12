«Факел» сыграл нулевую ничью с «Уралом»

Матч в Воронеже завершился со счетом 0:0. Обе команды борются за выживание в РПЛ, у них по 29 очков

Фото: Телеграм-канал ФК «Факел»

Воронежский «Факел» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в домашнем матче 28-го тура РПЛ.

Игра завершилась со счетом 0:0.

У обеих команд за два тура до конца по 29 очков, в официальной таблице РПЛ воронежская команда занимает 13-е место, а «Урал» — 12-е.

«Урал» ни разу не проигрывал «Факелу» в чемпионате России (шесть матчей — три победы, три ничьи), во всех матчах сыграв на ноль.

«Факел» забил лишь два гола в последних восьми турах, суммарно нанеся в них лишь 12 ударов в створ.

В 29-м туре «Факел» 18 мая сыграет в Москве с «Локомотивом», а «Урал» на следующий день примет «Оренбург», у которого также 29 очков.