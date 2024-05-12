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Сборная Финляндии разгромила британцев со счетом 8:0 на ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии забросила восемь шайб британцам на ЧМ по хоккею
Сборная Великобритании потерпела второе поражение подряд и замыкает таблицу группы А. Финны одержали первую победу на турнире
Фото: Emmi Korhonen / Imago / Global Look Press
Фото: Emmi Korhonen / Imago / Global Look Press

Хоккеисты сборной Финляндии одержали крупную победу над командой Великобритании на проходящем в Чехии чемпионате мира.

Матч в Праге завершился со счетом 6:0 (1:0, 5:0, 2:0).

Хет-трик на счету Оливера Капанена, Микаэль Гранлунд и Ахти Оксанен сделали по четыре результативные передачи.

Британцы потерпели второе поражение подряд и замыкают турнирную таблицу группы А.

В Чехии будут отбирать российские флаги у болельщиков на ЧМ по хоккею
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Болельщики сборной России по хоккею

В следующем матче турнира финны сыграют с норвежцами 13 мая, а британцы — со швейцарцами 15 мая.

Сборная России пропускает третий чемпионат мира подряд из-за отстранения.

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Анна Сатдинова
Хоккей Чемпионат мира по хоккею
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