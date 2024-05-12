Сборная Финляндии разгромила британцев со счетом 8:0 на ЧМ по хоккею
Хоккеисты сборной Финляндии одержали крупную победу над командой Великобритании на проходящем в Чехии чемпионате мира.
Матч в Праге завершился со счетом 6:0 (1:0, 5:0, 2:0).
Хет-трик на счету Оливера Капанена, Микаэль Гранлунд и Ахти Оксанен сделали по четыре результативные передачи.
Британцы потерпели второе поражение подряд и замыкают турнирную таблицу группы А.
В следующем матче турнира финны сыграют с норвежцами 13 мая, а британцы — со швейцарцами 15 мая.
Сборная России пропускает третий чемпионат мира подряд из-за отстранения.
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