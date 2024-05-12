 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Кузнецов не забил лакросс-гол, но помог «Каролине» спастись от вылета

Кузнецов не забил лакросс-гол, но помог «Каролине» избежать вылета из плей-офф
«Каролина» победила со счетом 4:3 благодаря голу Кузнецова и передаче Свечникова и не позволила «Рейнджерс» всухую выиграть серию
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов (Фото: James Guillory / USA Today Sports / Reuters)

Клуб «Каролина Харрикейнз», за который выступает российский нападающий Евгений Кузнецов, обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ, сократив отставание в серии до 1–3.

Матч завершился со счетом 4:3. Кузнецов открыл счет уже на второй минуте. Эта шайба стала пятой в списке самых быстрых голов в истории команды, когда она находилась на грани вылета. При этом ранее клуб выигрывал 73,3% таких матчей, если забивал первым.

Видео: Sportsnet

В середине третьего периода при счете 3:3 Кузнецов попытался забить вратарю «Рейнджерс» Игорю Шестеркину в стиле лакросс — занести шайбу на крюке из-за ворот, но ему это не удалось.

Видео: Russian NHL

За три минуты до конца матча Брейди Скжей забросил в большинстве победную шайбу, ему ассистировал Андрей Свечников.

Тарасенко вошел в топ-5 по голам в плей-офф НХЛ среди россиян
Спорт
Владимир Тарасенко

У лидера «Рейнджерс» Артемия Панарина в этом матче показатель полезности «минус три», Шестеркин сделал 27 сейвов.

В другом матче второго раунда «Колорадо Эвеланш» проиграл «Даллас Старз» — 1:4, счет в серии — 1–2.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Каролина Харрикейнз Евгений Кузнецов Нью-Йорк Рейнджерс
Материалы по теме
Россиянин забил в седьмом матче плей-офф НХЛ подряд и повторил рекорд
Спорт
Российский вратарь повторил рекорд, одержав 7 побед подряд в плей-офф НХЛ
Спорт
Российский защитник забросил шайбу броском с нулевого угла в плей-офф НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
В Мозамбике умер посол России Общество, 12:50
Минобороны заявило, что ВСУ нанесли удар по Белгороду «Точкой-У» Политика, 12:45
Крыша попавшего под обстрел дома в Белгороде обрушилась на спасателей Политика, 12:44
В «Динамо» в шутку объяснили волевые победы «прабабкой вуду» у Нгамалё Спорт, 12:42
СК завел дело о теракте после обстрела Белгорода Политика, 12:40
Водитель упавшего в Мойку автобуса признал вину Общество, 12:36
При обрушении дома в Белгороде пострадали по меньшей мере девять человек Общество, 12:33
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Гладков приехал на место обрушения дома в Белгороде Политика, 12:28
СК сообщил о расследовании обстрелов Белгорода и ДНР Политика, 12:17
Дегтярев назначил врио главы Хабаровского края и уехал в Москву Политика, 12:16
Кузнецов не забил лакросс-гол, но помог «Каролине» спастись от вылета Спорт, 12:15
Подъезд многоэтажки обрушился в Белгороде после обстрела ВСУ. Видео Политика, 12:11
Под завалами разрушенного подъезда в Белгороде оказались люди Общество, 11:55
Какие качели выбрать на дачу: основные характеристики и советы экспертов Недвижимость, 11:52