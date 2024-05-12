Кузнецов не забил лакросс-гол, но помог «Каролине» избежать вылета из плей-офф

Кузнецов не забил лакросс-гол, но помог «Каролине» спастись от вылета

«Каролина» победила со счетом 4:3 благодаря голу Кузнецова и передаче Свечникова и не позволила «Рейнджерс» всухую выиграть серию

Евгений Кузнецов (Фото: James Guillory / USA Today Sports / Reuters)

Клуб «Каролина Харрикейнз», за который выступает российский нападающий Евгений Кузнецов, обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ, сократив отставание в серии до 1–3.

Матч завершился со счетом 4:3. Кузнецов открыл счет уже на второй минуте. Эта шайба стала пятой в списке самых быстрых голов в истории команды, когда она находилась на грани вылета. При этом ранее клуб выигрывал 73,3% таких матчей, если забивал первым.





Видео: Sportsnet

В середине третьего периода при счете 3:3 Кузнецов попытался забить вратарю «Рейнджерс» Игорю Шестеркину в стиле лакросс — занести шайбу на крюке из-за ворот, но ему это не удалось.

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За три минуты до конца матча Брейди Скжей забросил в большинстве победную шайбу, ему ассистировал Андрей Свечников.

У лидера «Рейнджерс» Артемия Панарина в этом матче показатель полезности «минус три», Шестеркин сделал 27 сейвов.

В другом матче второго раунда «Колорадо Эвеланш» проиграл «Даллас Старз» — 1:4, счет в серии — 1–2.