Кузнецов не забил лакросс-гол, но помог «Каролине» спастись от вылета
Клуб «Каролина Харрикейнз», за который выступает российский нападающий Евгений Кузнецов, обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ, сократив отставание в серии до 1–3.
Матч завершился со счетом 4:3. Кузнецов открыл счет уже на второй минуте. Эта шайба стала пятой в списке самых быстрых голов в истории команды, когда она находилась на грани вылета. При этом ранее клуб выигрывал 73,3% таких матчей, если забивал первым.
В середине третьего периода при счете 3:3 Кузнецов попытался забить вратарю «Рейнджерс» Игорю Шестеркину в стиле лакросс — занести шайбу на крюке из-за ворот, но ему это не удалось.
За три минуты до конца матча Брейди Скжей забросил в большинстве победную шайбу, ему ассистировал Андрей Свечников.
У лидера «Рейнджерс» Артемия Панарина в этом матче показатель полезности «минус три», Шестеркин сделал 27 сейвов.
В другом матче второго раунда «Колорадо Эвеланш» проиграл «Даллас Старз» — 1:4, счет в серии — 1–2.
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