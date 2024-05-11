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Тарасенко вошел в топ-5 по голам в плей-офф НХЛ среди россиян

Владимир Тарасенко вошел в топ-5 по голам в плей-офф НХЛ среди россиян
Российский форвард забросил 46-ю шайбу в Кубке Стэнли в карьере и помог «Флориде» выйти вперед в серии 1/4 финала против «Бостона»
Владимир Тарасенко
Владимир Тарасенко (Фото: Sam Navarro / USA TODAY Sports / Reuters)

«Флорида Пантерз» обыграла в гостях «Бостон Брюинз» со счетом 6:2 в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Эван Родригес (9-я и 60-я минуты), российский форвард Владимир Тарасенко (37), Картер Верхеги (38), Брэндон Монтур (44) и Сэм Райнхарт (59). У проигравших отличились Якуб Лауко (46) и Джейк Дебраск (49).

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 15 из 17 бросков по своим воротам.

В нынешнем плей-офф на счету 32-летнего Тарасенко четыре (2+2) очка в восьми матчах. Он записал на свой счет 46-й гол в розыгрышах Кубка Стэнли в карьере. Тарасенко обошел по этому показателю Алексея Ковалева и занял пятое место в списке лучших среди россиян. Впереди Евгений Малкин (67), Никита Кучеров (57), Сергей Федоров (52) и Александр Овечкин (72).

Кроме того, Тарасенко провел 105-й матч в плей-офф НХЛ и вышел на 15-е место по этому показателю среди россиян, сравнявшись с двукратным обладателем Кубка Стэнли Сергеем Немчиновым. Рекордсменом является Сергей Федоров (183).

Счет в серии до четырех побед стал 2–1 в пользу «Флориды». Четвертый матч пройдет в ночь на 13 мая в Бостоне.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Флорида Пантерз Бостон Брюинз Владимир Тарасенко
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