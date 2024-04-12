Тарасова назвала чемпионку ОИ «законченной дурой» за слова о Валиевой

Заслуженный тренер СССР раскритиковала канадскую фигуристку Меган Дюамель, которая усомнилась в добропорядочности Камилы Валиевой

Татьяна Тарасова (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна считает, что олимпийская чемпионка из Канады Меган Дюамель не имела права негативно высказываться о дисквалифицированной за нарушение антидопинговых правил россиянке Камиле Валиевой. Об этом она заявила Sport24.

Дюамель ранее высказала мнение, что ни один спортсмен в подростковом возрасте не принимает более 50 добавок самостоятельно или без злого умысла.

«Дюамель не знает, о чем говорит. Она дура законченная! Брать и просто так говорить — не годится. Она не знает ни человека, ни ситуацию — ничего не знает», — сказала Тарасова.

Тренер предложила Дюамель следить за собой, а не за Валиевой. «Мы никак не сможем сделать так, чтобы подобные высказывания перестали появляться. Люди, что хотят, то и говорят», — заключила Тарасова.

В конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву до декабря 2025 года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе фигуристки был найден запрещенный триметазидин.

Позднее из документов CAS стало известно, что Валиева в период с января 2020 года по декабрь 2021-го, когда ей было 13–15 лет, принимала 56 различных медицинских препаратов, пищевых и диетических добавок, которые не входят в список запрещенных.

Попадание триметазидина в свой организм Валиева объясняла тем, что его принимал для сердца ее дедушка, и в итоге произошло бытовое «загрязнение». В Олимпийском комитете России заявляли, что фигуристка до и после чемпионата России неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе на Олимпиаде, и все они были отрицательными.