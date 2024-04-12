Футболист «Лацио» с тестем спаслись из загоревшегося Ferrari

Ferrari стоимостью €160 тыс. загорелся во время движения. Защитник сборной Албании Эльсеид Хюсай с тестем остановились у обочины и успели выскочить из машины, которая в итоге полностью сгорела

Эльсеид Хюсай (Фото: Marco Rosi - SS Lazio / Getty Images)

Защитник «Лацио» и сборной Албании Эльсеид Хюсай лишился Ferrari стоимостью €160 тыс. после того, как автомобиль загорелся во время движения. Об этом сообщила газета Il Messaggero.

Инцидент произошел 7 апреля. За рулем был тесть Хюсая. Они оба успели выбраться из автомобиля, который полностью сгорел.

Хюсай рассказал в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что они заметили течь масла и искры, после чего остановились на обочине.

«Неисправность автомобиля привела к возгоранию, пока мы ехали по дороге. Я сразу заметил ситуацию, и мы остановились. К счастью, все обошлось без какого-либо вреда для людей и других транспортных средств. Хочу уточнить, что это не было ДТП, все в порядке, и я сосредоточен на сегодняшней игре», — написал Хюсай.

«Лацио» в пятницу в 32-м туре чемпионата Италии примет «Салернитану».

Хюсай выступает за римский клуб с 2021 года. В составе сборной Албании 30-летний защитник провел 82 матча и забил два гола.