 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Футболист «Лацио» с тестем спаслись из загоревшегося Ferrari

Футболист «Лацио» Хюсай с тестем спаслись из загоревшегося Ferrari
Ferrari стоимостью €160 тыс. загорелся во время движения. Защитник сборной Албании Эльсеид Хюсай с тестем остановились у обочины и успели выскочить из машины, которая в итоге полностью сгорела
Эльсеид Хюсай
Эльсеид Хюсай (Фото: Marco Rosi - SS Lazio / Getty Images)

Защитник «Лацио» и сборной Албании Эльсеид Хюсай лишился Ferrari стоимостью €160 тыс. после того, как автомобиль загорелся во время движения. Об этом сообщила газета Il Messaggero.

Инцидент произошел 7 апреля. За рулем был тесть Хюсая. Они оба успели выбраться из автомобиля, который полностью сгорел.

Джанлуку Манчини наказали за флаг в цветах «Лацио» с крысой
Спорт
Джанлука Манчини

Хюсай рассказал в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что они заметили течь масла и искры, после чего остановились на обочине.

«Неисправность автомобиля привела к возгоранию, пока мы ехали по дороге. Я сразу заметил ситуацию, и мы остановились. К счастью, все обошлось без какого-либо вреда для людей и других транспортных средств. Хочу уточнить, что это не было ДТП, все в порядке, и я сосредоточен на сегодняшней игре», — написал Хюсай.

«Лацио» в пятницу в 32-м туре чемпионата Италии примет «Салернитану».

Хюсай выступает за римский клуб с 2021 года. В составе сборной Албании 30-летний защитник провел 82 матча и забил два гола.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Лацио Ferrari
Материалы по теме
«Рома» впервые за два года победила «Лацио» в римском дерби
Спорт
«Лацио» назвал замену Маурицио Сарри на посту главного тренера
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 17:03
Instagram будет размывать обнаженные фото в личных сообщениях Технологии и медиа, 20:15
Футболист «Лацио» с тестем спаслись из загоревшегося Ferrari Спорт, 20:10
В МИДе заявили о деградации отношений с Японией Политика, 20:04
Замглавы ЕК объяснил, зачем Евросоюзу нужна Украина Политика, 20:01
Россия запустила баллистическую ракету с Капустина Яра Политика, 19:57
Меньше сделок при росте курса. Куда идет венчурный капитал на крипторынке Крипто, 19:55
Центральный детский магазин в Москве продали «Киевской площади» Бизнес, 19:43
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Совет церквей попросил от патриарха объяснений из-за «священной войны» Общество, 19:40
Небензя счел открытым вопрос о причастности Запада к теракту в «Крокусе» Политика, 19:27
Джокович впервые за девять лет вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло Спорт, 19:26
Падение курса BCH насторожило трейдеров биткоина перед халвингом Крипто, 19:23
Мировая рекордсменка в тройном прыжке пропустит Олимпиаду из-за травмы Спорт, 19:21
В США умерли старейшие сиамские близнецы Общество, 19:20
В ДНР из-за атаки дрона пострадали 10 сотрудников МЧС Политика, 19:15