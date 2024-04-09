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Джанлуку Манчини наказали за флаг в цветах «Лацио» с крысой

Джанлуку Манчини наказали за флаг в цветах «Лацио» с крысой после римского дерби
Защитник «Ромы» Джанлука Манчини размахивал таким флагом после победы над «Лацио» в 31-м туре чемпионата Италии. Футболист избежал дисквалификации, но был оштрафован на €5 тыс.
Джанлука Манчини
Джанлука Манчини (Фото: Alberto Lingria / Reuters)

Защитник «Ромы» Джанлука Манчини оштрафован на €5 тыс. за то, что размахивал флагом в цветах «Лацио» с изображением крысы после матча 31-го тура чемпионата Италии. Об этом сообщается на сайте Серии А.

Таким образом, 27-летний Манчини избежал дисквалификации на один матч, которая ему грозила.

«Рома» впервые за два года победила «Лацио» в римском дерби
Спорт
Джанлука Манчини

Встреча прошла 6 апреля и завершилась со счетом 1:0. Манчини забил единственный гол.

После завершения матча Манчини на стадионе размахивал этим флагом перед своими болельщиками.

«Рома» победила в римском дерби впервые с марта 2022 года, тогда она обыграла «Лацио» со счетом 3:0.

«Рома» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 55 очков. «Лацио» расположился на седьмой строчке (46).

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Италия ФК Рома Лацио
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