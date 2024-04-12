 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Джокович впервые за девять лет вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Новак Джокович впервые за девять лет вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло
Первая ракетка мира в 1/4 финала победил австралийца Алекса де Минаура. Его следующим соперником станет норвежец Каспер Рууд или француз Уго Умбер
Фото: Julian Finney / Getty Images
Фото: Julian Finney / Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира ATP серии «Мастерс» в Монте-Карло.

В 1/4 финала 36-летний серб, первая ракетка мира, победил австралийца Алекса де Минаура, у которого 11-й номер рейтинга ATP, со счетом 7:5, 6:4.

Следующим соперником Джоковича станет победитель пары Уго Умбер (Франция) — Каспер Рууд (Норвегия).

Хачанов проиграл в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло
Спорт
Карен Хачанов

Во втором полуфинале сыграют итальянец Янник Синнер и грек Стефанос Циципас.

Джокович дважды завоевывал титул в Монте-Карло, последний раз — в 2015 году. После этого серб не доходил на турнире дальше 1/4 финала.

Турнир в Монте-Карло завершится 14 апреля. Призовой фонд соревнований составляет €5,95 млн. Турнир относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Новак Джокович
Материалы по теме
Джокович отдал россиянину только три гейма на «Мастерс» в Монте-Карло
Спорт
Даниил Медведев второй день подряд поругался с судьями в Монте-Карло
Спорт
Даниил Медведев впервые с 2018 года проиграл Карену Хачанову
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 17:03
Instagram будет размывать обнаженные фото в личных сообщениях Технологии и медиа, 20:15
Футболист «Лацио» с тестем спаслись из загоревшегося Ferrari Спорт, 20:10
В МИДе заявили о деградации отношений с Японией Политика, 20:04
Замглавы ЕК объяснил, зачем Евросоюзу нужна Украина Политика, 20:01
Россия запустила баллистическую ракету с Капустина Яра Политика, 19:57
Меньше сделок при росте курса. Куда идет венчурный капитал на крипторынке Крипто, 19:55
Центральный детский магазин в Москве продали «Киевской площади» Бизнес, 19:43
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Совет церквей попросил от патриарха объяснений из-за «священной войны» Общество, 19:40
Небензя счел открытым вопрос о причастности Запада к теракту в «Крокусе» Политика, 19:27
Джокович впервые за девять лет вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло Спорт, 19:26
Падение курса BCH насторожило трейдеров биткоина перед халвингом Крипто, 19:23
Мировая рекордсменка в тройном прыжке пропустит Олимпиаду из-за травмы Спорт, 19:21
В США умерли старейшие сиамские близнецы Общество, 19:20
В ДНР из-за атаки дрона пострадали 10 сотрудников МЧС Политика, 19:15