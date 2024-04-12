Новак Джокович впервые за девять лет вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Джокович впервые за девять лет вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Первая ракетка мира в 1/4 финала победил австралийца Алекса де Минаура. Его следующим соперником станет норвежец Каспер Рууд или француз Уго Умбер

Фото: Julian Finney / Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира ATP серии «Мастерс» в Монте-Карло.

В 1/4 финала 36-летний серб, первая ракетка мира, победил австралийца Алекса де Минаура, у которого 11-й номер рейтинга ATP, со счетом 7:5, 6:4.

Следующим соперником Джоковича станет победитель пары Уго Умбер (Франция) — Каспер Рууд (Норвегия).

Во втором полуфинале сыграют итальянец Янник Синнер и грек Стефанос Циципас.

Джокович дважды завоевывал титул в Монте-Карло, последний раз — в 2015 году. После этого серб не доходил на турнире дальше 1/4 финала.

Турнир в Монте-Карло завершится 14 апреля. Призовой фонд соревнований составляет €5,95 млн. Турнир относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.