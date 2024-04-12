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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Мировая рекордсменка в тройном прыжке пропустит Олимпиаду из-за травмы

Мировая рекордсменка в тройном прыжке Рохас пропустит Олимпиаду из-за травмы
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Венесуэлка Юлимар Рохас является олимпийской чемпионкой Токио, 28-летняя спортсменка побеждала на четырех последних чемпионатах мира
Юлимар Рохас
Юлимар Рохас (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Действующая мировая рекордсменка в тройном прыжке венесуэлка Юлимар Рохас сообщила в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что пропустит Олимпийские игры 2024 года в Париже из-за травмы.

Во время очередной тренировки 28-летняя Рохас получила травму левого ахиллова сухожилия. «Мое сердце разбито, мне так грустно, что я хочу извиниться за то, что не смогу представлять Венесуэлу в Париже в 2024 году», — написала спортсменка.

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Фото:Benoit Tessier / Reuters

Рохас завоевала золото на Олимпиаде в Токио и серебро в Рио-де-Жанейро. Также она является четырехкратной чемпионкой мира (она выиграла четыре последних мировых первенства).

Мировой рекорд — 15,74 м — Рохас установила в 2022 году на чемпионате мира в Белграде.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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