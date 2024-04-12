Сборная Словакии не вызовет игроков из КХЛ на чемпионат мира 2024 года

Сборная Словакии решила не вызывать игроков из КХЛ на чемпионат мира

В федерации хоккея страны подчеркнули, что каждый хоккеист с паспортом Словакии имеет право играть за сборную, но игроки из КХЛ будут недоступны «по здоровью, личными, семейными или другими причинами»

Фото: hockeyslovakia.sk

Сборная Словакии не будет вызывать в национальную команду на предстоящий чемпионат мира хоккеистов, выступающих в КХЛ. Об этом сообщается на сайте федерации хоккея страны.

Этот вопрос обсуждался на заседании исполнительного комитета федерации. «Члены исполкома заявили, что каждый хоккеист, имеющий словацкий паспорт и обладающий необходимыми показателями, имеет право представлять Словакию на международных соревнованиях», — говорится в сообщении.

Тем не менее сборная Словакии обойдется без игроков КХЛ на чемпионате мира, который пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая.

«В связи с тем, что нынешние игроки сборной Словакии, выступающие в КХЛ, по разным причинам — будь то здоровье, личные, семейные или другие причины — недоступны для нужд национальной команды, эта тема для исполкома и сборной Словакии закрыта», — сказано в заявлении.

В нынешнем сезоне в КХЛ выступали девять словацких хоккеистов.

Перед прошлогодним мировым первенством в Словакии в последний момент все же решили не приглашать игроков из КХЛ в сборную. Словацкая федерация до этого заявляла, что такие хоккеисты не нарушают никаких законов, но затем Министерство спорта страны пригрозило пересмотреть финансирование организации. Против вызова игроков КХЛ выступил также давний спонсор сборной оператор связи Orange Slovakia.

Сборные России и Белоруссии сейчас отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF).