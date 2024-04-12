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«Фенербахче» оштрафовали за срыв матча за Суперкубок Турции

«Фенербахче» оштрафовали на €115 тыс. за срыв матча за Суперкубок Турции
Турецкий клуб выставил на игру с «Галатасараем» состав из игроков молодежной команды, а после пропущенного на первой минуте гола футболисты ушли с поля. «Фенербахче» было засчитано техническое поражение
Игроки &laquo;Фенербахче&raquo;
Игроки «Фенербахче» (Фото: IMAGO / Seskimphoto / Global Look Press)

Федерация футбола Турции (TFF) оштрафовала «Фенербахче» на €115 тыс. за срыв матча за Суперкубок страны против «Галатасарая». Об этом сообщает Би-би-си.

Встреча состоялась 7 апреля. В «Фенербахче» просили о переносе игры, а также о назначении иностранного арбитра, но TFF отказала. В итоге команда выставила на игру молодежный состав, пропустила на первой минуте, после чего футболисты в полном составе ушли с поля.

В «Фенербахче» говорили, что вышли на поле «не для того, чтобы победить, а чтобы защитить правду». «Галатасараю» была присуждена техническая победа со счетом 3:0.

Ранее в «Фенербахче» грозились отказаться от участия в чемпионате Турции из-за массовой драки с болельщиками в гостевой игре 30-го тура с «Трабзонспором» (3:2), которая состоялась 17 марта. Сообщалось, что руководство «Фенербахче» было крайне недовольно отсутствием реакции властей на этот инцидент.

Матч за Суперкубок Турции должен был пройти еще в конце декабря в Эр-Рияде. Но из-за отказа властей Саудовской Аравии использовать на игре баннер с девизом основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка «Мир дома — мир во всем мире» команды отказались приезжать на стадион, встреча была в последний момент отменена.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Турция ФК Фенербахче
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