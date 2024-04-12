На американского теннисиста Корду напали во Франции и украли часы за €300 тыс.

У американского теннисиста во Франции украли часы за €300 тыс.

Себастьян Корда, который занимает 27-е место в рейтинге ATP, подвергся нападению перед турниром серии «Мастерс» в Монте-Карло. На него напали двое неизвестных, повалили на землю и сняли с руки дорогие часы Richard Mille

Себастьян Корда (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Американский теннисист, 27-я ракетка мира Себастьян Корда подвергся ограблению перед турниром ATP серии «Мастерс» в Монте-Карло. Об этом сообщает Le Figaro.

Инцидент произошел на прошлой неделе во французом городе Рокебрюн-Кап-Мартен недалеко от Монте-Карло.

Двое неизвестных напали на 23-летнего теннисиста, один из них повалил Корду на землю и удерживал, а другой снял с руки часы фирмы Richard Mille стоимостью €300 тыс.

Оба преступника были в масках и шлемах, им удалось скрыться, их до сих пор разыскивает полиция.

Сам Корда серьезно не пострадал и сразу пошел в полицейский участок, где подал заявление. Nice-Matin сообщила, что полиция взяла на месте преступления образцы ДНК и использует для розыска подозреваемых камеры видеонаблюдения.

Корда на турнире в Монте-Карло (титульным спонсором которого является Rolex) дошел до второго круга, где уступил итальянцу Яннику Синнеру.