На турнире UFC 300 выплатят рекордные денежные бонусы

Сумма бонусов составит $300 тыс. Обычно UFC выплачивает по $50 тыс. за лучший бой и лучшие выступления на каждом турнире

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Глава UFC Дэйна Уайт сообщил на пресс-конференции, что бонусы на предстоящем турнире UFC 300 (пройдет 13 апреля в Парадайзе) будут повышены до $300 тыс.

«Готово, сумма — $300 тыс.», — цитирует Уайта MMA Junkie.

Это будут крупнейшие бонусы в истории промоушена. Обычно UFC выплачивает по $50 тыс. за лучший бой и лучшие выступления на каждом турнире. На UFC 100 в 2009 году платили $100 тыс., на UFC 129 в 2011 году — $129 тыс., на UFC 262 в 2021 году сумма составила $75 тыс.

Гэтжи и Холлоуэй на этот турнире проведут поединок за символический титул BMF («Самого опасного ублюдка UFC»), который Гэтжи завоевал в июле прошлого года, нокаутировав Дастина Порье.

В главном бою UFC 300 сразятся чемпион в полутяжелом весе Алекс Перейра и Джамал Хилл. Кроме того, россиянин Арман Царукян и Чарльз Оливейра проведут бой, победитель которого получит право на титульный поединок с российским чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым.