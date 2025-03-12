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ЦСКА победил «Динамо» в первом матче полуфинала Кубка России

Встреча завершилась со счетом 2:1. Ответная игра пройдет 16 апреля
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Футболисты московского ЦСКА дома обыграли столичное «Динамо» со счетом 2:1 в первом матче полуфинала «пути РПЛ» Кубка России.

В составе победителей голы забили Секу Койта (50-я минута) и Матвей Кисляк (64). У проигравших отличился Дмитрий Скопинцев (58).

На 61-й минуте прямую красную карточку получил форвард «Динамо» Эль-Мехди Маухуб за грубый фол против вратаря ЦСКА Владислава Торопа.

Ответная игра пройдет 16 апреля на поле «Динамо».

Во втором полуфинале «пути РПЛ» петербургский «Зенит» в первом матче победил «Ростов».

Розыгрыш Кубка России в нынешнем сезоне снова проходит по схеме с выбыванием после двух поражений (double elimination). На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда опускается в нижнюю сетку («путь регионов»). Команды из нижней сетки покидают турнир после первого поражения.

В «пути регионов» в полуфинал вышли «Ахмат», «Локомотив», «Спартак» и «Урал».

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