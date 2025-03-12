«Зенит» обыграл «Ростов» в первом матче полуфинала Кубка России в «пути РПЛ»

Автором единственного гола стал Матео Кассьерра. Ответная игра пройдет 16 апреля

Фото: телеграм-канал ФК «Ростов»

Футболисты петербургского «Зенита» в гостях обыграли «Ростов» со счетом 1:0 в первом матче полуфинала «пути РПЛ» Кубка России.

Единственный гол забил Матео Кассьерра (79-я минута).

Ответная игра пройдет 16 апреля в Санкт-Петербурге.

Во втором полуфинале «пути РПЛ» встречаются ЦСКА — «Динамо» (Москва).

Розыгрыш Кубка России в нынешнем сезоне снова проходит по схеме с выбыванием после двух поражений (double elimination). На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда опускается в нижнюю сетку («путь регионов»). Команды из нижней сетки покидают турнир после первого поражения.

В «пути регионов» в полуфинал вышли «Ахмат», «Локомотив», «Спартак» и «Урал».