Футболист «Краснодара» перешел в «Ривер Плейт»
Полузащитник сборной Колумбии Кевин Кастаньо перешел из «Краснодара» в «Ривер Плейт». Об этом сообщается в телеграм-канале российской команды.
24-летний колумбиец играл за «Краснодар» с января 2024 года, провел за команду 31 матч, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.
На счету Кастаньо 16 матчей за сборную Колумбии.
Как пишет Transfermarkt, «Краснодар» получит за него €9 млн.
«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка в 20 турах.
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