Футболист «Краснодара» перешел в «Ривер Плейт»

Полузащитник сборной Колумбии Кевин Кастаньо продолжит карьеру в Аргентине

Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»

Полузащитник сборной Колумбии Кевин Кастаньо перешел из «Краснодара» в «Ривер Плейт». Об этом сообщается в телеграм-канале российской команды.

24-летний колумбиец играл за «Краснодар» с января 2024 года, провел за команду 31 матч, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

На счету Кастаньо 16 матчей за сборную Колумбии.

Как пишет Transfermarkt, «Краснодар» получит за него €9 млн.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка в 20 турах.