Мирра Андреева связала свой хороший настрой с разгромом Рыбакиной в США
Россиянка Мирра Андреева довольна своей победой над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в четвертом круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
17-летняя россиянка разгромила Рыбакину, чемпионку Уимблдона-2022 и восьмую ракетку мира, со счетом 6:1, 6:2.
«Я знала, что матч будет невероятно сложным. Она выигрывала здесь турнир, думаю, она чувствует себя очень комфортно на этих кортах. Поэтому я нашла отличный настрой на этот матч и просто старалась бороться за каждое очко. Я просто вышла на корт и постаралась показать лучший уровень тенниса», — цитирует Андрееву сайт WTA.
Андреева, 11-я ракетка мира, стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в четвертьфинал в Индиан-Уэллсе после Анастасии Павлюченковой в 2009 году.
Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 16 марта, призовой фонд соревнований составляет более $8,9 млн. Соревнования категории WTA-1000 уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Украина готова к прекращению огня. Какие условия
Марко Рубио заявил, что США ожидают решение России по прекращению огня на Украине
Трамп назвал дату переговоров между Россией и США
Путин поручил проработать выделение участникам спецоперации гектара земли
Нарышкин созвонился с главой ЦРУ
В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала
Саакашвили приговорили к 9 годам лишения свободы
«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров
Кремль отложил набор в «школу губернаторов»
Собянин объявил о выплатах ветеранам и труженикам тыла к юбилею Победы
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов