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Мирра Андреева связала свой хороший настрой с разгромом Рыбакиной в США

Андреева связала свой хороший настрой с разгромом Рыбакиной в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка победила чемпионку Уимблдона-2022 со счетом 6:1, 6:2. По словам 17-летней Андреевой, она просто нашла отличный настрой на этот матч и боролась за каждое очко
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Россиянка Мирра Андреева довольна своей победой над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в четвертом круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

17-летняя россиянка разгромила Рыбакину, чемпионку Уимблдона-2022 и восьмую ракетку мира, со счетом 6:1, 6:2.

«Я знала, что матч будет невероятно сложным. Она выигрывала здесь турнир, думаю, она чувствует себя очень комфортно на этих кортах. Поэтому я нашла отличный настрой на этот матч и просто старалась бороться за каждое очко. Я просто вышла на корт и постаралась показать лучший уровень тенниса», — цитирует Андрееву сайт WTA.

Андреева, 11-я ракетка мира, стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в четвертьфинал в Индиан-Уэллсе после Анастасии Павлюченковой в 2009 году.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 16 марта, призовой фонд соревнований составляет более $8,9 млн. Соревнования категории WTA-1000 уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.

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теннис WTA Мирра Андреева Елена Рыбакина
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
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