 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Россиянка разгромила чемпионку Уимблдона и сыграет с 1-й ракеткой Украины

Россиянка разгромила чемпионку Уимблдона и сыграет с первой ракеткой Украины
17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева в четвертом круге турнира WTA серии «Мастерс» обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счетом 6:1, 6:2
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Global Look Press)

Первая ракетка России Мирра Андреева вышла в турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В матче четвертого круга Андреева, посеянная на турнире под девятым номером, обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (7-й номер посева). Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 47 минут.

В следующем круге россиянка встретится с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной (23), которая в четвертом круге обыграла американку Джессику Пегулу (4) — 5:7, 6:1, 6:2.

Мирра Андреева сыграет с Рыбакиной на турнире WTA в Индиан-Уэллсе
Спорт
Мирра Андреева

17-летняя Андреева занимает 11-е место в рейтинге WTA, она является лучшей теннисисткой России. На счету спортсменки два титула WTA в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах «Большого шлема» является выход в полуфинал «Ролан Гаррос» 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева стала серебряным призером в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.

На счету Рыбакиной восемь титулов WTA в одиночном разряде. В 2022 году теннисистка стала победительницей Уимблдона.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 16 марта, призовой фонд соревнований составляет более $8,9 млн. Соревнования категории WTA-1000 уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Украина готова к прекращению огня. Какие условия

Марко Рубио заявил, что США ожидают решение России по прекращению огня на Украине

Трамп назвал дату переговоров между Россией и США

Путин поручил проработать выделение участникам спецоперации гектара земли

Нарышкин созвонился с главой ЦРУ

В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала

Саакашвили приговорили к 9 годам лишения свободы

«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров

Кремль отложил набор в «школу губернаторов»

Собянин объявил о выплатах ветеранам и труженикам тыла к юбилею Победы

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Альвина Цаканян
теннис Мирра Андреева Елена Рыбакина WTA
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
Материалы по теме
Мирра Андреева выбыла из топ-10 рейтинга WTA
Спорт
Андреева в 17 лет стала лучшей теннисисткой России. Главные достижения
Спорт
Андреева посетовала, что не может выпить шампанского после победы в Дубае
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 93,66 (-1,78) Инвестиции, 11 мар, 17:48 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 86,57 (-1,82) Инвестиции, 11 мар, 17:48
Лавров рассказал о границах Украины в случае сотрудничества с РоссиейПолитика, 11:18
ЕС введет ответные пошлины на бурбон из СШАВино, 11:16
Мирра Андреева связала свой хороший настрой с разгромом Рыбакиной в СШАСпорт, 11:14
Собянин рассказал, какой будет станция метро «Бульвар Генерала Карбышева»Недвижимость, 11:13
ЕС объявил об ответных пошлинах на товары из США на €26 млрдЭкономика, 11:11
Прокуратура потребовала задержать главу Республики Сербской ДодикаПолитика, 11:10
Украинская федерация гимнастики возмутилась визитом главы FIG в МосквуСпорт, 11:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Что происходит с индустрией социального инвестирования в РоссииТренды, 11:01
Как привычка всем угождать разрушает вашу карьеру — Fast CompanyPro, 11:01
СК возбудил дело против украинских солдат за убийства в Курской областиПолитика, 10:57
Суд арестовал активы владельца «Главродукта» по иску ГенпрокуратурыБизнес, 10:54
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:53
В Екатеринбурге число отравившихся в общежитии выросло до 31Общество, 10:52
Россияне стали чаще жаловаться на плохую шумоизоляцию жильяНедвижимость, 10:49