Россиянка разгромила чемпионку Уимблдона и сыграет с 1-й ракеткой Украины
Первая ракетка России Мирра Андреева вышла в турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
В матче четвертого круга Андреева, посеянная на турнире под девятым номером, обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (7-й номер посева). Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 47 минут.
В следующем круге россиянка встретится с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной (23), которая в четвертом круге обыграла американку Джессику Пегулу (4) — 5:7, 6:1, 6:2.
17-летняя Андреева занимает 11-е место в рейтинге WTA, она является лучшей теннисисткой России. На счету спортсменки два титула WTA в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах «Большого шлема» является выход в полуфинал «Ролан Гаррос» 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева стала серебряным призером в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.
На счету Рыбакиной восемь титулов WTA в одиночном разряде. В 2022 году теннисистка стала победительницей Уимблдона.
Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 16 марта, призовой фонд соревнований составляет более $8,9 млн. Соревнования категории WTA-1000 уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.
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