Россиянин лишил золота ЧЕ звезду Олимпиады-2024 и героя мемов

Антон Аристархов в финале чемпионата Европы победил турка Юсуфа Дикеча, который стал героем мемов после того, как на Олимпиаде в Париже отказался от использования специализированной экипировки

Антон Аристархов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Российский стрелок Антон Аристархов стал чемпионом Европы в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в упражнении «соло». Турнир проходит в Осиеке (Хорватия).

В финале россиянин победил турецкого спортсмена Юсуфа Дикеча, который завоевал серебро Олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров в смешанных парах.

26-летний Аристархов стал чемпионом Европы в седьмой раз.

51-летний Дикеч стал героем мемов после того, как отказался от использования специализированной экипировки. В частности, он выступал в своих обычных очках вместо предотвращающих блики и улучшающих точность. Также Дикеч не стал надевать шумоизолирующие наушники. К тому же при стрельбе он не закрывал глаз, как это делает большинство его коллег. Во время стрельбы он засовывал свободную руку в карман, поэтому казался расслабленным.

Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Турнир в Осиеке завершится 12 марта.