Овечкин рассказал о дружеских отношениях с Гретцки
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу», что дружит с Уэйном Гретцки, чей бомбардирский рекорд в НХЛ он может в ближайшее время побить.
«С Гретцки мы на связи, вот недавно по телефону разговаривали. У нас хорошие дружеские отношения. Он сказал, что ждет возможности ездить на эти игры», — сказал Овечкин.
На счету 39-летнего Овечкина сейчас 886 голов в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Ему осталось забросить девять шайб, чтобы улучшить достижение Гретцки (894) и стать новым рекордсменом НХЛ.
Четырехкратному обладателю Кубка Стэнли Гретцки принадлежат главные рекорды результативности в НХЛ — по голам, передачам (1963) и очкам (2857).
Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн в прошлом году рассказывал, что он и Гретцки начнут присутствовать на каждом матче «Вашингтона», когда российскому капитану «Кэпиталз» останется забросить четыре шайбы до повторения рекорда лиги.
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