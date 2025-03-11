Овечкин рассказал о дружеских отношениях с Гретцки

По словам Овечкина, Гретцки ждет возможности ездить на матчи «Вашингтона», когда россиянину останется несколько шайб до повторения его рекорда

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу», что дружит с Уэйном Гретцки, чей бомбардирский рекорд в НХЛ он может в ближайшее время побить.

«С Гретцки мы на связи, вот недавно по телефону разговаривали. У нас хорошие дружеские отношения. Он сказал, что ждет возможности ездить на эти игры», — сказал Овечкин.

На счету 39-летнего Овечкина сейчас 886 голов в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Ему осталось забросить девять шайб, чтобы улучшить достижение Гретцки (894) и стать новым рекордсменом НХЛ.

Четырехкратному обладателю Кубка Стэнли Гретцки принадлежат главные рекорды результативности в НХЛ — по голам, передачам (1963) и очкам (2857).

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн в прошлом году рассказывал, что он и Гретцки начнут присутствовать на каждом матче «Вашингтона», когда российскому капитану «Кэпиталз» останется забросить четыре шайбы до повторения рекорда лиги.