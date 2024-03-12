Московское «Динамо» последним вышло в 1/4 финала плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» выбило минское и последним вышло в 1/4 финала плей-офф КХЛ

«Бело-голубые», победители регулярного чемпионата, выиграли серию первого раунда Кубка Гагарина у минского «Динамо» в шести матчах

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Московское «Динамо» в гостях обыграло одноименный клуб из Минска со счетом 3:1 в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Максим Джиошвили (29-я минута), Артем Ильенко (43) и Джордан Уил (60). У проигравших отличился Сэм Энас (5).

Счет в серии до четырех побед стал 4–2 в пользу московского клуба, «бело-голубые» вышли в 1/4 финала.

Московское «Динамо» выиграло регулярный чемпионат КХЛ в нынешнем сезоне, минчане были восьмыми в Западной конференции.

«Динамо» стало последним участником 1/4 финала. Следующим соперником «бело-голубых» станет челябинский «Трактор». В других парах сыграют «Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск), «Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак» (Москва) и СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург).