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Московское «Динамо» последним вышло в 1/4 финала плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» выбило минское и последним вышло в 1/4 финала плей-офф КХЛ
«Бело-голубые», победители регулярного чемпионата, выиграли серию первого раунда Кубка Гагарина у минского «Динамо» в шести матчах
Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Московское «Динамо» в гостях обыграло одноименный клуб из Минска со счетом 3:1 в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Максим Джиошвили (29-я минута), Артем Ильенко (43) и Джордан Уил (60). У проигравших отличился Сэм Энас (5).

Счет в серии до четырех побед стал 4–2 в пользу московского клуба, «бело-голубые» вышли в 1/4 финала.

СКА выбил клуб Ларионова в первом раунде плей-офф КХЛ
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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Московское «Динамо» выиграло регулярный чемпионат КХЛ в нынешнем сезоне, минчане были восьмыми в Западной конференции.

«Динамо» стало последним участником 1/4 финала. Следующим соперником «бело-голубых» станет челябинский «Трактор». В других парах сыграют «Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск), «Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак» (Москва) и СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург).

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Динамо Москва ХК Динамо Минск
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