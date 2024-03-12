Московское «Динамо» последним вышло в 1/4 финала плей-офф КХЛ
Московское «Динамо» в гостях обыграло одноименный клуб из Минска со счетом 3:1 в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Максим Джиошвили (29-я минута), Артем Ильенко (43) и Джордан Уил (60). У проигравших отличился Сэм Энас (5).
Счет в серии до четырех побед стал 4–2 в пользу московского клуба, «бело-голубые» вышли в 1/4 финала.
Московское «Динамо» выиграло регулярный чемпионат КХЛ в нынешнем сезоне, минчане были восьмыми в Западной конференции.
«Динамо» стало последним участником 1/4 финала. Следующим соперником «бело-голубых» станет челябинский «Трактор». В других парах сыграют «Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск), «Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак» (Москва) и СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург).
На цели личные!
Решение от 2 минут
От 5000 до 40 млн руб.