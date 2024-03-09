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СКА выбил клуб Ларионова в первом раунде плей-офф КХЛ

СКА победил «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ и вышел в 1/4 финала
Петербургский клуб выиграл серию у «Торпедо» в пяти матчах. Ранее в 1/4 финала вышли «Локомотив», «Спартак», «Автомобилист» и «Авангард»
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Петербургский СКА дома обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 3:0 в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Сергей Толчинский (17-я минута), Григорий Кузьмин (39) и Артем Сергеев (60).

Счет в серии до четырех побед стал 4–1 в пользу СКА, армейцы вышли в 1/4 финала.

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Петербургский клуб в регулярном чемпионате занял второе место в Западной конференции, подопечные Игоря Ларионова были седьмыми.

Ранее в 1/4 финала вышли московский «Спартак», ярославский «Локомотив», екатеринбургский «Автомобилист» и омский «Авангард».

С нынешнего сезона в КХЛ впервые ввели перекрестный плей-офф. Со второго раунда команды разделят на группы. В первой лучшая из оставшихся команд Запада сыграет с четвертой командой Востока, другую пару составят вторая из оставшихся по посеву команда Востока и третья команда Запада. На стадии полуфиналов победители этих пар сыграют между собой. Во второй группе первая команда Востока сыграет против четвертой команды Запада, вторая команда Запада — против третьей команды Востока. Победители этих пар также сыграют между собой в следующем раунде.

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Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург ХК Торпедо Нижний Новгород
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