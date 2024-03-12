 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Карпин поделился ожиданиями от матча против сборной Сербии

Карпин — о матче против Сербии: интересно проверить уровень российских игроков
Главный тренер сборной России заявил, что предстоящий 21 марта в Москве матч станет хорошей проверкой уровня игроков национальной команды
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Evgeny Filippov / Global Look Press)

Товарищеский матч против сербов станет хорошей проверкой уровня футболистов сборной России. Об этом журналистам заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

«С Камеруном был полный стадион. Жду и сейчас. Сербия выше Камеруна, мне и игрокам интересно посмотреть себя на уровне таких игроков и сборных», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Сборная России объявила финальный состав на матчи с Сербией и Парагваем
Спорт
Алексей Миранчук и Антон Миранчук

На вопрос, будет ли серьезной ротация на второй мартовский матч, Карпин ответил: «Скорее да, чем нет. Надо смотреть, в каком состоянии приедут ребята. Надо будет выкладываться на 200% в первом матче, изменения на вторую игру будут, но не глобальные».

21 марта сборная России сыграет товарищеский матч с сербами, а 25 марта — с парагвайцами. Обе игры пройдут в Москве.

Матч против сборной Сербии станет для российской сборной первым против команды из Европы с ноября 2021 года.

Сборная России с 2022 года отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи. C Камеруном россияне сыграли в Москве в октябре прошлого года и победили со счетом 1:0.

Читайте на РБК Pro
Оставьте сотрудникам их время: как следить за работой на удаленке
Как бокал вина или ночной сериал не дают нам похудеть
Маркировка интернет-рекламы: какие проблемы все еще не решены
Что идет на смену фитнес-браслетам, часам и прочим гаджетам для спорта
Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная России по футболу Валерий Карпин
Материалы по теме
Сборная Сербии включила трех игроков РПЛ в состав на матч с Россией
Спорт
Пелагея исполнит гимн России перед матчем со сборной Сербии
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 99,13 (+0,26) Инвестиции, 11 мар, 16:18 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 90,63 (-0,12) Инвестиции, 11 мар, 16:18
Российские археологи раскрыли тайну детского кладбища на Ямале Общество, 15:33
В Тбилиси отказались выполнять требования Украины о связях с Россией Политика, 15:27
Карпин поделился ожиданиями от матча против сборной Сербии Спорт, 15:27
МИД объявил демарш послу Швейцарии из-за инициативы по российским активам Политика, 15:20
Минфин анонсировал открытие сберегательных счетов через «Госуслуги» Инвестиции, 15:17
С конвейера АвтоВАЗа сошел 31-миллионный автомобиль Авто, 15:07
В здание администрации Белгорода врезался беспилотник Политика, 14:58
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Оставьте сотрудникам их время: как следить за работой на удаленке Pro, 14:56
В Ивановской области рассказали о последствиях крушения Ил-76 Общество, 14:53
Пожар на месте крушения Ил-76 под Иваново ликвидировали Общество, 14:48
Швеция решила укрепить оборону «острова-авианосца» в Балтийском море Политика, 14:46
Экипаж Crew Dragon с российским космонавтом вернулся с МКС на Землю Технологии и медиа, 14:44
Глава Гагаузии сообщила о попытках «наказать» ее за встречу с Путиным Политика, 14:42
Экипаж разбившегося в Иваново Ил-76 погиб Общество, 14:41