Карпин поделился ожиданиями от матча против сборной Сербии
Товарищеский матч против сербов станет хорошей проверкой уровня футболистов сборной России. Об этом журналистам заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.
«С Камеруном был полный стадион. Жду и сейчас. Сербия выше Камеруна, мне и игрокам интересно посмотреть себя на уровне таких игроков и сборных», — цитирует Карпина «Матч ТВ».
На вопрос, будет ли серьезной ротация на второй мартовский матч, Карпин ответил: «Скорее да, чем нет. Надо смотреть, в каком состоянии приедут ребята. Надо будет выкладываться на 200% в первом матче, изменения на вторую игру будут, но не глобальные».
21 марта сборная России сыграет товарищеский матч с сербами, а 25 марта — с парагвайцами. Обе игры пройдут в Москве.
Матч против сборной Сербии станет для российской сборной первым против команды из Европы с ноября 2021 года.
Сборная России с 2022 года отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи. C Камеруном россияне сыграли в Москве в октябре прошлого года и победили со счетом 1:0.
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