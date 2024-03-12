Карпин поделился ожиданиями от матча против сборной Сербии

Главный тренер сборной России заявил, что предстоящий 21 марта в Москве матч станет хорошей проверкой уровня игроков национальной команды

Валерий Карпин (Фото: Evgeny Filippov / Global Look Press)

Товарищеский матч против сербов станет хорошей проверкой уровня футболистов сборной России. Об этом журналистам заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

«С Камеруном был полный стадион. Жду и сейчас. Сербия выше Камеруна, мне и игрокам интересно посмотреть себя на уровне таких игроков и сборных», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

На вопрос, будет ли серьезной ротация на второй мартовский матч, Карпин ответил: «Скорее да, чем нет. Надо смотреть, в каком состоянии приедут ребята. Надо будет выкладываться на 200% в первом матче, изменения на вторую игру будут, но не глобальные».

21 марта сборная России сыграет товарищеский матч с сербами, а 25 марта — с парагвайцами. Обе игры пройдут в Москве.

Матч против сборной Сербии станет для российской сборной первым против команды из Европы с ноября 2021 года.

Сборная России с 2022 года отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи. C Камеруном россияне сыграли в Москве в октябре прошлого года и победили со счетом 1:0.