Действующий победитель Лиги чемпионов вышел в четвертьфинал турнира

«Манчестер Сити» в двух матчах против «Копенгагена» забил шесть мячей

Хосеп Гвардиола (Фото: IMAGO/Mark Cosgrove/News Images / Global look press)

«Манчестер Сити» победил «Копенгаген» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:1.

Голы в составе хозяев забили Мануэль Аканджи, Хулиан Альварес и Эрлинг Холанд. За команду гостей мяч провел Мохамед Эльюнусси. Все голы были забиты в первом тайме.

Первый матч команд завершился победой «Манчестер Сити» со счетом 3:1. Таким образом, по сумме двух встреч (6:2) в 1/4 финала турнира прошла британская команда.

«Манчестер Сити» является действующим победителем турнира. В финале прошлогодней Лиги чемпионов команда обыграла итальянский «Интер» со счетом 1:0. Английский клуб уже в седьмой раз подряд выходит в 1/4 финала турнира. В последний раз они не пробивались на эту стадию в 2017 году. Это произошло после того, как «горожане» по сумме двух матчей не смогли одолеть «Монако» (6:6 — поражение за счет голов, пропущенных дома).

Жеребьевка четвертьфиналов пройдет 15 марта. Первые матчи будут сыграны 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.