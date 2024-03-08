Клуб Карпина победил лидера чемпионата России

«Краснодар» в меньшинстве проиграл «Ростову» в матче РПЛ

«Краснодар» проиграл «Ростову» в 20-м туре РПЛ со счетом 1:2 и дал шанс «Зениту» вернуться в лидеры турнира

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Футболисты «Ростов» обыграли «Краснодар» со счетом 2:1 в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев дубль сделал Мохаммад Мохеби (25-я и 62-я минуты). У гостей отличился Джон Кордоба (66).

На 49-й минуте за вторую желтую карточку был удален форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун.

Кордоба с девятью голами занимает второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ в нынешнем сезоне. Лидирует Матео Кассьерра из «Зенита» (14).

«Краснодар» набрал 39 очков и пока занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В случае своей победы в 20-м туре команду обойдет петербургский «Зенит», у которого 37 очков. Подопечные Валерия Карпина расположились на девятой строчке (27).

В 22-м туре «Краснодар» 30 марта в гостях сыграет с московским «Локомотивом», «Ростов» в тот же день тоже в гостях встретится со столичным «Динамо». 21-й тур РПЛ был перенесен из-за выборов президента России.