 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Клуб Карпина победил лидера чемпионата России

«Краснодар» в меньшинстве проиграл «Ростову» в матче РПЛ
«Краснодар» проиграл «Ростову» в 20-м туре РПЛ со счетом 1:2 и дал шанс «Зениту» вернуться в лидеры турнира
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Футболисты «Ростов» обыграли «Краснодар» со счетом 2:1 в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев дубль сделал Мохаммад Мохеби (25-я и 62-я минуты). У гостей отличился Джон Кордоба (66).

На 49-й минуте за вторую желтую карточку был удален форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун.

Кордоба с девятью голами занимает второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ в нынешнем сезоне. Лидирует Матео Кассьерра из «Зенита» (14).

«Краснодар» набрал 39 очков и пока занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В случае своей победы в 20-м туре команду обойдет петербургский «Зенит», у которого 37 очков. Подопечные Валерия Карпина расположились на девятой строчке (27).

В 22-м туре «Краснодар» 30 марта в гостях сыграет с московским «Локомотивом», «Ростов» в тот же день тоже в гостях встретится со столичным «Динамо». 21-й тур РПЛ был перенесен из-за выборов президента России.

Названы самые высокооплачиваемые актеры мира. Рейтинг

У Байдена осталась только одна соперница. Что о ней известно

Германия «настоятельно» рекомендовала гражданам не ездить в Россию

Между странами ЕС может начаться конфликт из-за воды. Что происходит

Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт. Как не попасться

Россиян предупредили о риске облысения кукол Barbie, Bratz и Hasbro

Названа стоимость Lada Vesta c «автоматом»

Брокеры составили портрет среднестатистической женщины-инвестора

Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье

Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB

Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?

Сколько дивидендов заплатит банк «Санкт-Петербург»? Подсчеты «РБК Инвестиций»
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Ростов ФК Краснодар
Материалы по теме
Акинфеев обновил два рекорда РПЛ в матче с «Крыльями Советов»
Спорт
Сбежавшего из РПЛ норвежца наказали в саудовской лиге за плевок в игрока
Спорт
Лидер РПЛ подписал новый контракт с одним из лучших бомбардиров команды
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 98,88 (+0,68) Инвестиции, 07 мар, 16:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 90,75 (+0,41) Инвестиции, 07 мар, 16:33
Клуб НХЛ «Детройт» обменял российского форварда в «Сан-Хосе» Спорт, 21:32
В каких квартирах будет больше света: на что обратить внимание при выборе РБК и ПИК, 21:15
Украина решила выйти из соглашения СНГ о войсках Политика, 21:09
Саудовский клуб повторил рекордную победную серию в истории футбола Спорт, 21:00
SCMP узнала об опасениях «потемкинской деревни» на саммите по Украине Политика, 20:53
Макрон объяснил свои слова об отправке войск на Украину Политика, 20:43
Россия подарила Мали 20 млн л дизтоплива перед Рамаданом Бизнес, 20:31
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Клуб Карпина победил лидера чемпионата России Спорт, 20:31
Гросси на встрече с Путиным призвал к максимальной сдержанности у ЗАЭС Политика, 20:09
Вяльбе назвала число попавших в больницу лыжниц после завала в Сочи Спорт, 20:03
«Динамо» вырвало третью победу в серии первого раунда плей-офф КХЛ Спорт, 19:54
«Страна» сообщила, что Зеленский допускает возможность уволить Кулебу Политика, 19:51
Биткоин обновил исторический максимум Финансы, 19:41
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 19:41