Клуб Карпина победил лидера чемпионата России
Футболисты «Ростов» обыграли «Краснодар» со счетом 2:1 в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе хозяев дубль сделал Мохаммад Мохеби (25-я и 62-я минуты). У гостей отличился Джон Кордоба (66).
На 49-й минуте за вторую желтую карточку был удален форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун.
Кордоба с девятью голами занимает второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ в нынешнем сезоне. Лидирует Матео Кассьерра из «Зенита» (14).
«Краснодар» набрал 39 очков и пока занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В случае своей победы в 20-м туре команду обойдет петербургский «Зенит», у которого 37 очков. Подопечные Валерия Карпина расположились на девятой строчке (27).
В 22-м туре «Краснодар» 30 марта в гостях сыграет с московским «Локомотивом», «Ростов» в тот же день тоже в гостях встретится со столичным «Динамо». 21-й тур РПЛ был перенесен из-за выборов президента России.
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