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Мирра Андреева пропустит турнир в Майами из-за травмы

Российская теннисистка рассказала, что не сможет сыграть в крупном турнире WTA из-за тендинита руки. В основной сетке ее заменит соотечественница Диана Шнайдер
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева сообщила у себя в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что снялась с крупного турнира WTA в Майами из-за травмы руки.

«В последнее время я боролась с тендинитом руки (воспалительный процесс в области сухожилий. — РБК), и я решила быть более осторожной в этом вопросе. Теперь я некоторое время потрачу на восстановление, чтобы стать сильнее и быть готовой к началу грунтового сезона», — написала Андреева в сторис.

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16-летняя Андреева — самая успешная молодая теннисистка России, на данный момент она занимает 38-ю строчку в мировом рейтинге. После Australian Open, где она дошла до 1/8 финала, россиянка проиграла на старте двух турниров подряд — в Дубае и Индиан-Уэллсе.

Турнир в Майами стартует 19 марта, он относится к категории WTA-1000, выше по рангу только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир WTA. В основной сетке Андрееву заменит другая россиянка — Диана Шнайдер, 74-я ракетка мира.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Мирра Андреева
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