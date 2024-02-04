 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Шарапова заявила, что ей нравится наблюдать за прогрессом Мирры Андреевой

Шарапова: здорово, что в WTA появляются такие новые имена, как Мирра Андреева
Мария Шарапова призналась, что ей нравится следить за восхождением на вершину таких молодых звезд, как Кори Гауфф и Мирра Андреева
Мария Шарапова
Мария Шарапова (Фото: Rodrigo Varela / Getty Images )

Мария Шарапова заявила Forbes, что среди теннисисток нового поколения ей интересно наблюдать за американкой Кори Гауфф и россиянкой Миррой Андреевой.

По словам Шараповой, ее очень впечатлила победа Гауфф на US Open в 2023 году.

«Также здорово, что появляются новые имена и возможности для таких спортсменок, как Мирра Андреева», — сказала бывшая первая ракетка мира, отметив, что ей нравится наблюдать, как новое поколение поднимается на вершину.

Даниил Медведев опередил Марию Шарапову по призовым за карьеру
Спорт
Мария Шарапова

На счету 19-летней Гауфф, которая занимает третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), семь побед на турнирах в одиночном разряде.

У 16-летней Андреевой 35-е место в рейтинге. В прошлом году она выиграла первый матч на турнире WTA, после чего дошла до четвертого круга на Уимблдоне, повторив достижение Шараповой, и Australian Open. WTA в декабре признала Андрееву новичком года.

Шарапова за карьеру выиграла 36 турниров WTA в одиночном разряде, в том числе пять «Больших шлемов».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина

Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»

СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке

Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии

Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер

7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики

В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций

Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше

Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года

Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности

Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Мария Шарапова Мирра Андреева
Материалы по теме
Российская теннисистка поднялась на 37 строчек в мировом рейтинге
Спорт
Россиянка в 16 лет разгромила теннисистку из топ-10 на Australian Open
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
Кремль объяснил заявления Запада о нападении России Политика, 14:48
Минобороны сообщило об улучшении положения на краснолиманском направлении Политика, 14:39
Как оформить продающую карточку для всех маркетплейсов РБК и Точка, 14:30
Путин направил телеграмму Мбумбе из-за смерти президента Намибии Политика, 13:51
Шарапова заявила, что ей нравится наблюдать за прогрессом Мирры Андреевой Спорт, 13:50
«РИА Новости» сообщило о деле о госизмене на экс-депутата Пономарева Политика, 13:40
Мастер-спальня и кухня-ниша: в чем польза умных планировок РБК и ПИК, 13:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Хуснуллин рассказал о ходе восстановления жилья в Мариуполе Политика, 13:27
WSJ сообщила об употреблении Маском наркотиков с руководством SpaceX Бизнес, 13:12
Лучшая лыжница России пропустит Спартакиаду по состоянию здоровья Спорт, 13:11
Дрон повредил объекты связи в курском поселке Теткино Политика, 12:54
Хуснуллин сообщил о планах продлить семейную ипотеку Экономика, 12:45
Как летал поставивший мировой рекорд российский космонавт Кононенко Технологии и медиа, 12:43
За что именно платят жители современных ЖК РБК и ПИК, 12:42