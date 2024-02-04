Шарапова заявила, что ей нравится наблюдать за прогрессом Мирры Андреевой
Мария Шарапова заявила Forbes, что среди теннисисток нового поколения ей интересно наблюдать за американкой Кори Гауфф и россиянкой Миррой Андреевой.
По словам Шараповой, ее очень впечатлила победа Гауфф на US Open в 2023 году.
«Также здорово, что появляются новые имена и возможности для таких спортсменок, как Мирра Андреева», — сказала бывшая первая ракетка мира, отметив, что ей нравится наблюдать, как новое поколение поднимается на вершину.
На счету 19-летней Гауфф, которая занимает третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), семь побед на турнирах в одиночном разряде.
У 16-летней Андреевой 35-е место в рейтинге. В прошлом году она выиграла первый матч на турнире WTA, после чего дошла до четвертого круга на Уимблдоне, повторив достижение Шараповой, и Australian Open. WTA в декабре признала Андрееву новичком года.
Шарапова за карьеру выиграла 36 турниров WTA в одиночном разряде, в том числе пять «Больших шлемов».
На связи с проверенными новостями
ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина
Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»
СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке
Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии
Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер
7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики
В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций
Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше
Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года
Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности
Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности