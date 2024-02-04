Шарапова: здорово, что в WTA появляются такие новые имена, как Мирра Андреева

Шарапова заявила, что ей нравится наблюдать за прогрессом Мирры Андреевой

Мария Шарапова призналась, что ей нравится следить за восхождением на вершину таких молодых звезд, как Кори Гауфф и Мирра Андреева

Мария Шарапова (Фото: Rodrigo Varela / Getty Images )

Мария Шарапова заявила Forbes, что среди теннисисток нового поколения ей интересно наблюдать за американкой Кори Гауфф и россиянкой Миррой Андреевой.

По словам Шараповой, ее очень впечатлила победа Гауфф на US Open в 2023 году.

«Также здорово, что появляются новые имена и возможности для таких спортсменок, как Мирра Андреева», — сказала бывшая первая ракетка мира, отметив, что ей нравится наблюдать, как новое поколение поднимается на вершину.

На счету 19-летней Гауфф, которая занимает третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), семь побед на турнирах в одиночном разряде.

У 16-летней Андреевой 35-е место в рейтинге. В прошлом году она выиграла первый матч на турнире WTA, после чего дошла до четвертого круга на Уимблдоне, повторив достижение Шараповой, и Australian Open. WTA в декабре признала Андрееву новичком года.

Шарапова за карьеру выиграла 36 турниров WTA в одиночном разряде, в том числе пять «Больших шлемов».