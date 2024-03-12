Оргкомитет ЧР по лыжам: запрета на заселение Губерниева в Малиновке не было

В оргкомитете заявили об отсутствии запрета Губерниеву жить в Малиновке

Директор оргкомитета чемпионата страны по лыжным гонкам Дмитрий Ермаков заявил, что в гостинице «Круча», которая находится непосредственно в месте проведения соревнований, просто нет мест

Дмитрий Губерниев (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Никакого запрета на заселение комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева в Малиновке во время предстоящего чемпионата России по лыжным гонкам нет. Об этом «РИА Новости» заявил директор оргкомитета чемпионата страны Дмитрий Ермаков.

«Могу сказать, что в гостинице «Круча», которая находится непосредственно в месте проведения соревнований, просто нет мест, там все забронировано командами, там сборники живут, там очень мало места. Никакого запрета на его заселение в Малиновке не было», — сказал Ермаков.

Ранее 12 марта Губерниев заявил, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) запретила ему жить в доме на стадионе в Малиновке во время предстоящего чемпионата страны. Он пошутил, что теперь разобьет в Малиновке палатку и будет там «жить, радуя всех этих замечательных людей из ФЛГР».

Олимпийская чемпионка Пекина в эстафете Вероника Степанова предложила Губерниеву пожить в ее домике во время турнира.

Чемпионат России пройдет в Малиновке (Архангельская область) с 16 по 24 марта.