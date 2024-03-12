Олимпийская чемпионка предложила приютить Губерниева в Малиновке

Лыжница Степанова предложила Губерниеву ночлег в Малиновке на время чемпионата

Вероника Степанова заявила, что ее домик во время чемпионата России по лыжным гонкам всегда открыт для комментатора, который ранее пожаловался на запрет со стороны федерации жить в Малиновке в дни предстоящего турнира

Вероника Степанова (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Олимпийская чемпионка Пекина в эстафете Вероника Степанова предложила комментатору Дмитрию Губерниеву пожить в ее домике в Малиновке во время предстоящего чемпионата России по лыжным гонкам.

«Дмитрий, двери нашего с Анастасией Фалеевой домика в Малиновке для тебя открыты. Не пропадать же такому мужчине в снегах архангельских!» — написала Степанова в своем телеграм-канале.

Степанова в шутку выставила ему несколько условий: «Лыжи нам будешь носить и в комнате порядок наводить по необходимости. Согласие с условиями телеграфируй срочно, желающих много».

Чемпионат России пройдет в Малиновке (Архангельская область) с 16 по 24 марта.

Ранее 12 марта комментатор «Матч ТВ» сообщил, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) запретила ему жить в доме на стадионе в Малиновке во время предстоящего чемпионата страны. Он пошутил, что теперь разобьет в Малиновке палатку и будет там «жить, радуя всех этих замечательных людей из ФЛРГ».

В последние дни Губерниев сильно критиковал ФЛГР за ЧП во время гонки в рамках 12-й зимней спартакиады учащихся в Краснодарском крае, когда из-за массового завала в больницу попали 17 лыжниц.