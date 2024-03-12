Губерниев: ФЛГР запретила мне жить в доме в Малиновке во время чемпионата России

Губерниев пожаловался на запрет жить в Малиновке в дни чемпионата России

Спортивный комментатор заявил, что Федерация лыжных гонок России нарушила договоренности. Губерниев пошутил, что теперь разобьет в Малиновке палатку и будет там «жить, радуя всех этих замечательных людей из ФЛРГ»

Дмитрий Губерниев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Спортивный комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) запретила ему жить в доме на стадионе в Малиновке во время предстоящего чемпионата страны.

«Добрые люди из ФЛГР запретили мне на ЧР по лыжам жить в домике на стадионе в Малиновке, нарушили договоренности и выселили на улицу… Опять на ворах шапки горят... Люди добрые, где же жить-то теперь?» — написал Губерниев.

Комментатор пошутил, что теперь разобьет палатку в стартовом городке. «Буду там жить, радуя всех этих замечательных людей из ФЛРГ, настоящих профессионалов проведения соревнований, так любящих наших детей и проявляющих о юных лыжниках заботу», — добавил он.

Чемпионат России пройдет в Малиновке (Архангельская область) с 16 по 24 марта.

РБК обратился за комментариями в ФЛГР.

Губерниев в последние дни сильно критиковал ФЛГР за ЧП во время гонки в рамках 12-й зимней спартакиады учащихся в Краснодарском крае. Лыжный масс-старт на 10 км в рамках спартакиады в селе Эстосадок (Адлерский район Сочи) прошел 8 марта в тяжелых погодных условиях, во время прохождения одного из скоростных участков трассы произошел массовый завал. 17 спортсменок тогда попали в больницу с травмами и переломами.

В прокуратуре Адлерского района города Сочи сообщили, что проведут проверку по факту инцидента, который привел к травмам лыжниц.