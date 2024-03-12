Губерниев пожаловался на запрет жить в Малиновке в дни чемпионата России
Спортивный комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) запретила ему жить в доме на стадионе в Малиновке во время предстоящего чемпионата страны.
«Добрые люди из ФЛГР запретили мне на ЧР по лыжам жить в домике на стадионе в Малиновке, нарушили договоренности и выселили на улицу… Опять на ворах шапки горят... Люди добрые, где же жить-то теперь?» — написал Губерниев.
Комментатор пошутил, что теперь разобьет палатку в стартовом городке. «Буду там жить, радуя всех этих замечательных людей из ФЛРГ, настоящих профессионалов проведения соревнований, так любящих наших детей и проявляющих о юных лыжниках заботу», — добавил он.
Чемпионат России пройдет в Малиновке (Архангельская область) с 16 по 24 марта.
РБК обратился за комментариями в ФЛГР.
Губерниев в последние дни сильно критиковал ФЛГР за ЧП во время гонки в рамках 12-й зимней спартакиады учащихся в Краснодарском крае. Лыжный масс-старт на 10 км в рамках спартакиады в селе Эстосадок (Адлерский район Сочи) прошел 8 марта в тяжелых погодных условиях, во время прохождения одного из скоростных участков трассы произошел массовый завал. 17 спортсменок тогда попали в больницу с травмами и переломами.
В прокуратуре Адлерского района города Сочи сообщили, что проведут проверку по факту инцидента, который привел к травмам лыжниц.
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