Футболист «Факела» Мендель сломал ногу в матче со «Спартаком»

Футболист «Факела» сломал ногу в матче со «Спартаком»

Полузащитник Андрей Мендель выбыл на неопределенный срок из-за перелома пятой плюсневой кости

Андрей Мендель (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Полузащитнику «Факела» Андрею Менделю, который получил травму в матче 20-го тура Российской премьер-лиги со «Спартаком», диагностировали перелом ноги. Об этом сообщается на сайте воронежского клуба.

«В воскресном матче со «Спартаком» Андрей Мендель получил травму — перелом пятой плюсневой кости», — говорится в сообщении.

Сроки восстановления Менделя не уточняются.

«Факел» обыграл в гостях «Спартак» со счетом 2:0. Мендель был заменен на 50-й минуте.

28-летний полузащитник провел в нынешнем сезоне 18 матчей за «Факел» и отметился одной результативной передачей.

Воронежский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.