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Даниил Медведев рассказал, почему перестал болеть за ЦСКА

Даниил Медведев: в детстве болел за ЦСКА, но потом моей командой стала «Бавария»
Российский теннисист отметил, что ЦСКА не играл в Лиге чемпионов или часто в ней проигрывал, поэтому он еще в детстве решил болеть за «Баварию»
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев, первая ракетка мира России, рассказал Eurosport, что в детстве болел за футбольный ЦСКА, но переключился на «Баварию» из-за отсутствия у московского клуба успехов в еврокубках.

«Когда я был моложе, болел за ЦСКА, но они не играли в Лиге чемпионов, а когда играли в ней, то часто проигрывали, — сказал Медведев. — Поэтому мне нужна была команда в Европе, за которую я мог бы болеть. Поэтому я вспомнил, что мне очень нравится «Бавария», и сказал: «Теперь это моя команда»

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Даниил Медведев

Российский теннисист регулярно высказывает поддержку «Баварии», немецкий клуб в 2021 году даже дарил ему именную футболку после победы на US Open.

Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР). За свою карьеру он выиграл 20 турниров ATP в одиночном разряде.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Даниил Медведев Футбол ФК ЦСКА ФК Бавария
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