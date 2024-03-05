Даниил Медведев рассказал, почему перестал болеть за ЦСКА
Российский теннисист Даниил Медведев, первая ракетка мира России, рассказал Eurosport, что в детстве болел за футбольный ЦСКА, но переключился на «Баварию» из-за отсутствия у московского клуба успехов в еврокубках.
«Когда я был моложе, болел за ЦСКА, но они не играли в Лиге чемпионов, а когда играли в ней, то часто проигрывали, — сказал Медведев. — Поэтому мне нужна была команда в Европе, за которую я мог бы болеть. Поэтому я вспомнил, что мне очень нравится «Бавария», и сказал: «Теперь это моя команда»
Российский теннисист регулярно высказывает поддержку «Баварии», немецкий клуб в 2021 году даже дарил ему именную футболку после победы на US Open.
Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР). За свою карьеру он выиграл 20 турниров ATP в одиночном разряде.
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