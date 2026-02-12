Определились составы групп Лиги наций УЕФА на следующий сезон
В Брюсселе завершилась жеребьевка общего этапа Лиги наций УЕФА сезона‑2026/2027. По ее итогам в дивизионах А, В и С выступят по 16 сборных, в дивизионе D — шесть команд. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Лига А
Группа 1: Франция, Италия, Бельгия и Турция
Группа 2: Германия, Нидерланды, Сербия и Греция
Группа 3: Испания, Хорватия, Англия и Чехия
Группа 4: Португалия, Дания, Норвегия и Уэльс
Лига B
Группа 1: Шотландия, Швейцария, Словения и Северная Македония
Группа 2: Венгрия, Украина, Грузия и Северная Ирландия
Группа 3: Израиль, Австрия, Ирландия и Косово
Группа 4: Польша, Босния и Герцеговина, Румыния и Швеция
Лига С
Группа 1: Албания, Финляндия, Белоруссия и Сан-Марино
Группа 2: Черногория, Армения, Кипр, победитель стыкового матча Латвии и Гибралтара
Группа 3: Казахстан, Словакия, Фарерские острова и Молдавия
Группа 4: Исландия, Болгария, Эстония, победитель стыкового матча Люксембурга и Мальты
Лига D
Группа 1: Андорра, Гибралтар или Латвия, Мальта или Люксембург
Группа 2: Литва, Азербайджан и Лихтенштейн.
В турнире предусмотрены повышение и понижение в классе. После общего этапа, который пройдет с 24 сентября по 17 ноября 2026 года, лучшие команды лиги «А» получат возможность выйти в финальную стадию — для этого нужно будет победить в четвертьфинальных противостояниях в марте 2027 года. В финальном турнире за трофей поборются четыре сборные. Хозяева и даты пока не утверждены.
В сезоне-2024/25 победителем Лиги наций стала сборная Португалии, выиграв у испанцев в серии пенальти со счетом 5:3 (основное и дополнительное время — 2:2). Соревнования проводятся с 2018 года. Сборная России не принимает участия в Лиге наций из-за отстранения со стороны УЕФА в связи с конфликтом на Украине.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины
Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций
В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями
Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
В Британии начнут вербовать в армию безработных