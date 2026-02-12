Определились составы групп Лиги наций УЕФА на следующий сезон

Участники разделены на четыре дивизиона — матчи стартуют в сентябре 2026 года, а финальная стадия пройдет в 2027-м

Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images

В Брюсселе завершилась жеребьевка общего этапа Лиги наций УЕФА сезона‑2026/2027. По ее итогам в дивизионах А, В и С выступят по 16 сборных, в дивизионе D — шесть команд. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Лига А Группа 1: Франция, Италия, Бельгия и Турция Группа 2: Германия, Нидерланды, Сербия и Греция Группа 3: Испания, Хорватия, Англия и Чехия Группа 4: Португалия, Дания, Норвегия и Уэльс Лига B Группа 1: Шотландия, Швейцария, Словения и Северная Македония Группа 2: Венгрия, Украина, Грузия и Северная Ирландия Группа 3: Израиль, Австрия, Ирландия и Косово Группа 4: Польша, Босния и Герцеговина, Румыния и Швеция Лига С Группа 1: Албания, Финляндия, Белоруссия и Сан-Марино Группа 2: Черногория, Армения, Кипр, победитель стыкового матча Латвии и Гибралтара Группа 3: Казахстан, Словакия, Фарерские острова и Молдавия Группа 4: Исландия, Болгария, Эстония, победитель стыкового матча Люксембурга и Мальты Лига D Группа 1: Андорра, Гибралтар или Латвия, Мальта или Люксембург Группа 2: Литва, Азербайджан и Лихтенштейн.

В турнире предусмотрены повышение и понижение в классе. После общего этапа, который пройдет с 24 сентября по 17 ноября 2026 года, лучшие команды лиги «А» получат возможность выйти в финальную стадию — для этого нужно будет победить в четвертьфинальных противостояниях в марте 2027 года. В финальном турнире за трофей поборются четыре сборные. Хозяева и даты пока не утверждены.

В сезоне-2024/25 победителем Лиги наций стала сборная Португалии, выиграв у испанцев в серии пенальти со счетом 5:3 (основное и дополнительное время — 2:2). Соревнования проводятся с 2018 года. Сборная России не принимает участия в Лиге наций из-за отстранения со стороны УЕФА в связи с конфликтом на Украине.