Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 5,4 x 3,85 2 1,65 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 2,95 x 3,85 2 2,34 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Чехия Канада 1 48 x 15 2 1,05 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Латвия США 1 23 x 13 2 1,07 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,4 x 4,2 2 1,5 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,53 x 4,6 2 5,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Финляндия Швеция 1 3,45 x 4,3 2 1,88 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Швейцария 1 1,3 x 6,3 2 8 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Реал Сосьедад 1 1,4 x 5,1 2 7,3 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Ювентус 1 1,9 x 3,5 2 4,15 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Швеция Словакия 1 1,25 x 6,8 2 9,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Германия Латвия 1 1,63 x 4,7 2 4,4 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Дания 1 1,09 x 10,5 2 22 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт
0

CAS не допустил обвиненного в насилии эстонского тренера к Олимпиаде



Фото: Alex Pantling / Getty Images
Фото: Alex Pantling / Getty Images

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонила апелляцию эстонского тренера по фигурному катанию Раймо Рейнсалу на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о его временном отстранении. Об этом сообщается на сайте CAS.

Рейнсалу был отстранен от всех соревнований под эгидой ISU 7 февраля после того, как двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко обвинила его в физическом и психологическом насилии. Фигуристка заявила, что давление со стороны тренера способствовало развитию у нее расстройства пищевого поведения и депрессии.

Тренер должен был сопровождать на Олимпиаде в Италии литовскую фигуристку Меду Варякойите. Он подал апелляцию 9 февраля, заявив, что отсутствие на Играх наносит непоправимый ущерб его профессиональной репутации и негативно влияет на спортсменку.

На слушании 11 февраля коллегия CAS напомнила, что временное отстранение является не дисциплинарным взысканием, а «мерой предосторожности и защиты». «Его функция заключается не в том, чтобы подразумевать какую-либо презумпцию вины, а в том, чтобы защитить целостность спорта», — говорится в решении.

В свете серьезности обвинений суд счел, что ISU имел право заключить: сохранение тренера на занимаемой должности до окончания разбирательства «может представлять риски, несовместимые с превентивными и защитными целями кодекса этики ISU».

Тренер не сможет присутствовать на Олимпиаде в Милане, где его подопечная Варякойите выступает в женском одиночном катании.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Спортивный арбитражный суд ISU Олимпиада-2026
