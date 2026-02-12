CAS не допустил обвиненного в насилии эстонского тренера к Олимпиаде

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Рейнсалу, который пытался оспорить временное отстранение от Олимпиады. Причиной стали обвинения латвийской фигуристки в физическом и психологическом насилии

Фото: Alex Pantling / Getty Images

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонила апелляцию эстонского тренера по фигурному катанию Раймо Рейнсалу на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о его временном отстранении. Об этом сообщается на сайте CAS.

Рейнсалу был отстранен от всех соревнований под эгидой ISU 7 февраля после того, как двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко обвинила его в физическом и психологическом насилии. Фигуристка заявила, что давление со стороны тренера способствовало развитию у нее расстройства пищевого поведения и депрессии.

Тренер должен был сопровождать на Олимпиаде в Италии литовскую фигуристку Меду Варякойите. Он подал апелляцию 9 февраля, заявив, что отсутствие на Играх наносит непоправимый ущерб его профессиональной репутации и негативно влияет на спортсменку.

На слушании 11 февраля коллегия CAS напомнила, что временное отстранение является не дисциплинарным взысканием, а «мерой предосторожности и защиты». «Его функция заключается не в том, чтобы подразумевать какую-либо презумпцию вины, а в том, чтобы защитить целостность спорта», — говорится в решении.

В свете серьезности обвинений суд счел, что ISU имел право заключить: сохранение тренера на занимаемой должности до окончания разбирательства «может представлять риски, несовместимые с превентивными и защитными целями кодекса этики ISU».

Тренер не сможет присутствовать на Олимпиаде в Милане, где его подопечная Варякойите выступает в женском одиночном катании.