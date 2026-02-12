Стали известны пары 1/4 финала женского хоккейного турнира Олимпиады
Сборная Канады разгромила команду Финляндии в матче группового этапа женского хоккейного турнира на Олимпиаде в Италии со счетом 5:0.
Дубль оформила Эмили Кларк.
Матч должен был пройти еще 5 февраля, но его перенесли из-за вспышки норовируса в финской команде.
Канадки заняли второе место в группе А и в четвертьфинале встретятся с немками.
Другие четвертьфинальные пары:
США — Италия
Чехия — Швеция
Финляндия — Швейцария
На Играх-2022 золото взяли канадки, серебро — американки, бронзу — финки.
