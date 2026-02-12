Стали известны пары 1/4 финала женского хоккейного турнира Олимпиады

Канадки победили финок со счетом 5:0 в перенесенном из-за вспышки норовируса матче и заняли второе место в группе. За выход в полуфинал действующие чемпионки сыграют с немками

Фото: Sarah Stier / Getty Images

Сборная Канады разгромила команду Финляндии в матче группового этапа женского хоккейного турнира на Олимпиаде в Италии со счетом 5:0.

Дубль оформила Эмили Кларк.

Матч должен был пройти еще 5 февраля, но его перенесли из-за вспышки норовируса в финской команде.

Канадки заняли второе место в группе А и в четвертьфинале встретятся с немками.

Другие четвертьфинальные пары:

США — Италия

Чехия — Швеция

Финляндия — Швейцария

На Играх-2022 золото взяли канадки, серебро — американки, бронзу — финки.