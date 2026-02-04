 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Финские хоккеистки заразились норовирусом перед матчем с Канадой на Играх

Четыре финские хоккеистки заразились норовирусом перед матчем с Канадой на Играх
Сюжет
Олимпиада-2026
У четырех игроков выявили симптомы норовируса, их изолировали вместе с соседками. Финки 5 февраля должны стартовать на Олимпиаде матчем с канадками
Фото: Harry How / Getty Images
Фото: Harry How / Getty Images

У четырех хоккеисток сборной Финляндии накануне вечером и ночью развились симптомы кишечной инфекции, 4 февраля команда отменила тренировки и общение с журналистами, сообщает Iltalehti.

Заболевших игроков и их соседок изолировали в Олимпийской деревне, сообщила врач финской команды Маарит Валтонен. По ее словам, речь идет о норовирусе, который может передаваться через пищу, поверхности или по воздуху, поэтому отследить источник заражения обычно невозможно.

Финки 5 февраля должны провести на Играх в Италии первый матч группового этапа с канадками.

В составе команды на матч должно быть 15 полевых игроков и два вратаря.

В сборной пока не знают, что будут делать в случае недобора игроков, но надеются избежать снятия с матча.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей Олимпиада-2026
