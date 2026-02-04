Финские хоккеистки заразились норовирусом перед матчем с Канадой на Играх
У четырех хоккеисток сборной Финляндии накануне вечером и ночью развились симптомы кишечной инфекции, 4 февраля команда отменила тренировки и общение с журналистами, сообщает Iltalehti.
Заболевших игроков и их соседок изолировали в Олимпийской деревне, сообщила врач финской команды Маарит Валтонен. По ее словам, речь идет о норовирусе, который может передаваться через пищу, поверхности или по воздуху, поэтому отследить источник заражения обычно невозможно.
Финки 5 февраля должны провести на Играх в Италии первый матч группового этапа с канадками.
В составе команды на матч должно быть 15 полевых игроков и два вратаря.
В сборной пока не знают, что будут делать в случае недобора игроков, но надеются избежать снятия с матча.
