Спорт⁠,
0

Плющенко заявил, что дочь Тутберидзе вошла в элиту танцевальных пар на ОИ

Плющенко заявил, что Дэвис и Смолкин вошли в элиту танцевальных пар на ОИ
«Провели колоссальную работу и достойны похвалы», — заявил Плющенко. Он считает, что грузинский дуэт обрел уникальный стиль и вышел на новый уровень
Диана Дэвис и Глеб Смолкин
Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Фото: Gregory Shamus / Getty Images)

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко заявил «Спорт-Экспрессу», что высоко оценил выступление грузинского дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на Играх в Милане. Он считает, что фигуристы совершили колоссальный прогресс за четыре года.

Плющенко напомнил, что четыре года назад на Играх в Пекине пара выступала за Россию и заняла 14-е место. В Милане Дэвис и Смолкин заняли 13-е место среди танцевальных пар на зимних Олимпийских играх в Милане, однако, по мнению олимпийского чемпиона, качество их катания изменилось кардинально.

«Я долго не мог подобрать слова и сформулировать, что же изменилось в этой паре. Да, улучшились в скольжении, стали больше чувствовать друг друга... Но самое главное — они теперь стильные. Фирменные. Совершенно другого фасона, масштаба и полета», — сказал Плющенко.

Он также заявил, что грузинский дуэт вошел в элиту танцевальных пар и в следующем олимпийском цикле будет бороться за медали. «Этим выступлением Дэвис и Смолкин вошли в элиту танцевальных пар и в следующем олимпийском цикле по праву будут бороться за призовые места. Искренне желаю им удачи», — добавил он.

Плющенко также отметил победителей турнира — французов Лоуренс Фурнье Бодри и Гийома Сизерона, назвав их программу «одной из лучших программ XXI века», а Сизерона — «национальным достоянием Франции». Серебряные призеры американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, по мнению тренера, уступали в технике и эмоциях. Высокой оценки также удостоился и испанский дуэт Оливия Смарт — Тим Дик, занявший шестое место.

Диана Дэвис — дочь ведущего российского тренера Этери Тутберидзе. Глеб Смолкин — сын актера Бориса Смолкина.

С лета 2023 года Дэвис и Смолкин выступают за сборную Грузии. На командном турнире Олимпиады-2026 они заняли шестое место в ритмическом танце. Дуэт в сезоне 2021/22 занял второе место на чемпионате России, седьмое — на чемпионате Европы и 14-е — на Олимпиаде. В прошлом сезоне они стали восьмыми на ЧЕ и десятыми на ЧМ.

Екатерина Халимовская
Евгений Плющенко Диана Дэвис Глеб Смолкин фигурное катание Олимпиада-2026
Евгений Плющенко фото
Евгений Плющенко
тренер по фигурному катанию, спортсмен, фигурист
3 ноября 1982 года
