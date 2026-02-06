Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали шестыми в ритм-танце на Олимпиаде-2026
Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, ранее выступавшие за Россию, а теперь представляющие Грузию, заняли шестое место в ритмическом танце на командном турнире Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Пара набрала 78,97 балла. Первое место в ритм-танце заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (91,06), вторыми стали французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (89,98), третьими — британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (86,85).
Дэвис и Смолкин выступают за сборную Грузии с лета 2023 года. Пара тренируется в академии I.AM в Монреале. Дуэт в сезоне 2021/22 занял второе место на чемпионате России, седьмое — на чемпионате Европы и 14-е — на Олимпиаде. В прошлом сезоне Дэвис и Смолкин стали восьмыми на ЧЕ и десятыми на ЧМ.
Диана Дэвис — дочь ведущего российского тренера Этери Тутберидзе. Глеб Смолкин — сын актера Бориса Смолкина.
Выступление пары с произвольным танцем состоится в воскресенье, 8 февраля. Командный турнир по фигурному катанию проходит с 6 по 9 февраля.
Сегодня, 6 февраля, в Милане состоится церемония открытия Олимпийских игр 2026 года. В состязаниях, которые завершатся 22 февраля, выступят 13 российских спортсменов.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
США и Китай не подписали декларацию, регулирующую ИИ в военных целях
Трамп пообещал построить тоннель, если в его честь назовут вокзал
Макрон допустил ограничения видеоигр и ИИ-чатов для детей
В Госдуме усомнились, что «Самолет» получит помощь из бюджета
США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран
«Авито»: зумеры выбирают ехать на вахту, потому что они прагматичны