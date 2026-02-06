 Перейти к основному контенту
Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали шестыми в ритм-танце на Олимпиаде-2026

Трехкратные чемпионы мира Мэдисон Чок и Эван Бейтс заняли первое место, получив за выступление 91,06 балла, и принесли сборной США 10 очков в командном турнире

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, ранее выступавшие за Россию, а теперь представляющие Грузию, заняли шестое место в ритмическом танце на командном турнире Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Пара набрала 78,97 балла. Первое место в ритм-танце заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (91,06), вторыми стали французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (89,98), третьими — британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (86,85).

Дэвис и Смолкин выступают за сборную Грузии с лета 2023 года. Пара тренируется в академии I.AM в Монреале. Дуэт в сезоне 2021/22 занял второе место на чемпионате России, седьмое — на чемпионате Европы и 14-е — на Олимпиаде. В прошлом сезоне Дэвис и Смолкин стали восьмыми на ЧЕ и десятыми на ЧМ.

Диана Дэвис — дочь ведущего российского тренера Этери Тутберидзе. Глеб Смолкин — сын актера Бориса Смолкина.

Выступление пары с произвольным танцем состоится в воскресенье, 8 февраля. Командный турнир по фигурному катанию проходит с 6 по 9 февраля.

Сегодня, 6 февраля, в Милане состоится церемония открытия Олимпийских игр 2026 года. В состязаниях, которые завершатся 22 февраля, выступят 13 российских спортсменов.

Екатерина Халимовская
фигурное катание Олимпиада-2026 Глеб Смолкин Диана Дэвис
