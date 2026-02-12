ЦСКА подписал контракт с двукратным чемпионом России
Футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с полузащитником Данилой Козловым. Об этом клуб сообщил в своем телеграм-канале.
Соглашение с футболистом рассчитано до 2029 года с опцией продления. Он будет выступать под 18-м номером.
21-летний Козлов с 2024 года играл за «Краснодар». В текущем сезоне он провел за команду 19 встреч во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре передачи.
Козлов является двукратным чемпионом России в составе «Краснодара» и «Зенита».
ЦСКА в этом году впервые стал обладателем Зимнего кубка РПЛ.
После 18 туров московский клуб идет на четвертом месте с 36 очками. Следующий матч после зимнего перерыва команда проведет 1 марта с грозненским «Ахматом».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины
Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций
В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями
Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
В Британии начнут вербовать в армию безработных