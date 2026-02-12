ЦСКА подписал контракт с двукратным чемпионом России

Козлов является двукратным чемпионом России. Соглашение с ним рассчитано до 2029 года с опцией продления

Данила Козлов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с полузащитником Данилой Козловым. Об этом клуб сообщил в своем телеграм-канале.

Соглашение с футболистом рассчитано до 2029 года с опцией продления. Он будет выступать под 18-м номером.

21-летний Козлов с 2024 года играл за «Краснодар». В текущем сезоне он провел за команду 19 встреч во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре передачи.

Козлов является двукратным чемпионом России в составе «Краснодара» и «Зенита».

ЦСКА в этом году впервые стал обладателем Зимнего кубка РПЛ.

После 18 туров московский клуб идет на четвертом месте с 36 очками. Следующий матч после зимнего перерыва команда проведет 1 марта с грозненским «Ахматом».