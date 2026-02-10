 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

ЦСКА впервые стал обладателем Зимнего кубка РПЛ

Московский клуб выиграл трофей благодаря победе «Динамо» над «Краснодаром»

Футболисты московского «Динамо» обыграли «Краснодар» со счетом 1:0 в заключительном матче Зимнего Кубка РПЛ, который прошел в ОАЭ.

Гол забил Эль-Мехди Маухуб (87-я минута).

Благодаря поражению «Краснодара» победителем турнира впервые в истории стал московский ЦСКА, набравший пять очков в трех матчах.

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал петербургский «Зенит».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Краснодар ФК Динамо Москва ФК ЦСКА
