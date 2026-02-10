ЦСКА впервые стал обладателем Зимнего кубка РПЛ
Футболисты московского «Динамо» обыграли «Краснодар» со счетом 1:0 в заключительном матче Зимнего Кубка РПЛ, который прошел в ОАЭ.
Гол забил Эль-Мехди Маухуб (87-я минута).
Благодаря поражению «Краснодара» победителем турнира впервые в истории стал московский ЦСКА, набравший пять очков в трех матчах.
Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал петербургский «Зенит».
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году
Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас
Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8