ЦСКА впервые стал обладателем Зимнего кубка РПЛ

Московский клуб выиграл трофей благодаря победе «Динамо» над «Краснодаром»

Футболисты московского «Динамо» обыграли «Краснодар» со счетом 1:0 в заключительном матче Зимнего Кубка РПЛ, который прошел в ОАЭ.

Гол забил Эль-Мехди Маухуб (87-я минута).

Благодаря поражению «Краснодара» победителем турнира впервые в истории стал московский ЦСКА, набравший пять очков в трех матчах.

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал петербургский «Зенит».