Дарья Непряева заняла 21-е место в гонке на 10 км на Олимпиаде
Российская лыжница Дарья Непряева заняла 21-е место в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на Олимпиаде в Италии.
Время Непряевой — 24 минуты 45 секунд.
Первое место заняла шведка Фрида Карлссон (22 минуты 49,2 секунды), второй стала шведка Эбба Андерссон (отставание — 46,6 секунды), третьей — американка Джессика Диггинс (49,7).
Карлссон ранее выиграла на Олимпиаде скиатлон.
Непряева на этой Олимпиаде показала 17-й результат в скиатлоне и 36-й в спринте классическим стилем.
13 февраля на Играх пройдут мужские гонки с раздельным стартом на 15 км.
