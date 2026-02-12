Дарья Непряева заняла 21-е место в «разделке» на 10 км на Олимпиаде

Дарья Непряева заняла 21-е место в гонке на 10 км на Олимпиаде

Дарья Непряева (Фото: Igor Kupljenik / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российская лыжница Дарья Непряева заняла 21-е место в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на Олимпиаде в Италии.

Время Непряевой — 24 минуты 45 секунд.

Первое место заняла шведка Фрида Карлссон (22 минуты 49,2 секунды), второй стала шведка Эбба Андерссон (отставание — 46,6 секунды), третьей — американка Джессика Диггинс (49,7).

Карлссон ранее выиграла на Олимпиаде скиатлон.

Непряева на этой Олимпиаде показала 17-й результат в скиатлоне и 36-й в спринте классическим стилем.

13 февраля на Играх пройдут мужские гонки с раздельным стартом на 15 км.