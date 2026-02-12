Дегтярев: никто не запрещает сменившим гражданство атлетам приезжать в Россию

Дегтярев пояснил слова о запрете въезда в Россию уехавшим спортсменам

Ранее Дегтярев предложил запретить въезд в Россию спортсменам, сменившим спортивное гражданство, а также лишать их доступа к отечественной спортивной инфраструктуре

Фото: Сергей Булкин/ ТАСС

Никто не запрещает сменившим российское гражданство спортсменам приезжать в Россию. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Ранее Дегтярев предложил запретить въезд в Россию спортсменам, сменившим спортивное гражданство, а также лишать их доступа к отечественной спортивной инфраструктуре.

«Минспорт не может запретить въезд в Россию, — заявил Дегтярев. — Речь о запрете использовать спортивную инфраструктуру России для тренировок, когда спортсмен сменил гражданство и выступает за другую сборную. Никто не запрещает ему приезжать выступать в Россию как спортсмену другой сборной».

На Олимпиаде-2026 выступают 36 человек, сменивших российское спортивное гражданство. Большинство из них участвуют в турнире по фигурному катанию. Шесть человек были знаменосцами своих сборных на церемонии открытия.