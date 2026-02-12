Дегтярев пояснил слова о запрете въезда в Россию уехавшим спортсменам
Никто не запрещает сменившим российское гражданство спортсменам приезжать в Россию. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Ранее Дегтярев предложил запретить въезд в Россию спортсменам, сменившим спортивное гражданство, а также лишать их доступа к отечественной спортивной инфраструктуре.
«Минспорт не может запретить въезд в Россию, — заявил Дегтярев. — Речь о запрете использовать спортивную инфраструктуру России для тренировок, когда спортсмен сменил гражданство и выступает за другую сборную. Никто не запрещает ему приезжать выступать в Россию как спортсмену другой сборной».
На Олимпиаде-2026 выступают 36 человек, сменивших российское спортивное гражданство. Большинство из них участвуют в турнире по фигурному катанию. Шесть человек были знаменосцами своих сборных на церемонии открытия.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины
Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций
В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями
Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
В Британии начнут вербовать в армию безработных