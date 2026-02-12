Как в России отнеслись к идее Дегтярева не пускать сменивших гражданство

Министр спорта Михаил Дегтярев предложил запретить въезд в Россию спортсменам, сменившим гражданство. Как эксперты оценили инициативу главы ОКР — в материале «РБК Спорт»

Михаил Дегтярев (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев предложил запретить въезд в Россию спортсменам, сменившим спортивное гражданство, а также лишать их доступа к отечественной спортивной инфраструктуре.

«Мы с этим боремся. Сейчас ввели нормы, я подписал такой приказ, даже одного шахматиста лишили звания гроссмейстера за смену спортивного гражданства. То есть здесь мы их кормим, воспитываем, тренерами обеспечиваем, базами — а тут бросил паспорт и уехал. Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем», — заявил он в программе «Центральный канал» на «VK Видео».

В декабре 2025 года шахматиста Владимира Федосеева, выступающего с 2023 года за Словению, лишили званий мастера спорта и гроссмейстера России после критики военной операции на Украине.

На Олимпийских играх в Италии более 30 сменивших гражданство россиян выступают за другие сборные. Также за Россию перестали выступать более десятка теннисистов. В частности, в прошлом году спортивное гражданство сменили россиянки Камилла Рахимова, Мария Тимофеева, Полина Кудерметова (все представляют Узбекистан), Анастасия Потапова (Австрия) и Дарья Касаткина (Австралия).

Мнение экспертов

Леонид Тягачев, российский государственный и спортивный деятель, экс-президент Олимпийского комитета России

«Порядок надо наводить. Мы великая спортивная страна, беречь свои кадры — в этом точно есть резон. Но нельзя рубить сплеча. Надо продумать, проанализировать. Если они уехали из страны, надо обращаться в международные комитеты, чтобы их не допускали, — а они все против нас, и вот это начнется. Поэтому вопрос надо полностью изучить, посоветоваться и только потом принимать решение. Само желание Дегтярева — это очень хорошо. Но спешить нельзя», — сказал Тягачев «РБК Спорт».

Ирина Роднина, советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, российский общественный и государственный деятель

«Я не знаю, как это вообще возможно. Это нарушение прав человека. У нас огромное количество людей в стране меняют гражданство — ученые, айтишники, предприниматели. Почему здесь выделяются только спортсмены? В советское время эмигранты оставляли дипломы, имущество, образование. Сейчас этого нет. Учиться в школе и институте — право любого гражданина. У нас достаточно людей с двойным гражданством. Как вы собираетесь запрещать им въезд? Я вообще не понимаю. Мне кажется, это странная идея», — заявила Роднина в беседе с «РБК Спорт».

Дмитрий Свищев, президент Федерации керлинга России

«Я уверен, в каждом вопросе будет индивидуальный подход. К сожалению, есть спортсмены, которые бросили страну, предали ее. А есть те, кто по семейным обстоятельствам поменял гражданство или другим уважительным причинам. Поэтому надо относиться уважительно, у каждого своя история», — сказал Свищев «РБК Спорт».

Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России

«Есть какие-то поводы с ним не согласиться? Какие аргументы? Здесь особо комментировать нечего. Взвешенное и очень ответственное заявление», — сказал NEWS.ru Мамиашвили.

Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону

«У министра свои понятия. Не знаю, но это надо сначала очень крепко подумать. У нас же вице-премьеры уезжали. У некоторых дети там сотнями живут. Чьи-то дочери там замуж вышли, живут на островах. Может, с этого надо начать? Если мы не создали условия, то что делать? А мы самая богатая территория», — заявил Тихонов «Советскому спорту».

Павел Колобков, бывший министр спорта России

«Что касается идеи запретить въезд в Россию спортсменам, сменившим спортивное гражданство, то решать это точно не министру спорта. Это не его компетенция. Люди сделали свой выбор — сменили гражданство, значит, сменили. Лично я за них болеть не собираюсь, но это их решение. Запрещать въезд в страну — вопрос совсем другого уровня, он должен рассматриваться индивидуально в каждом конкретном случае и уж точно решаться не Министерством спорта», — сказал Колобков «Советскому спорту».

Он также добавил, что считает смену спортивного гражданства ошибкой и проявлением слабости. «Болеть за этих ребят я не собираюсь. Считаю, что им не хватило выдержки, силы воли, любви к своей стране», — заключил Колобков.

Светлана Журова, олимпийская чемпионка и депутат Госдумы

«Здесь всегда вопрос, как они сменили это гражданство. Если они ни слова плохого не сказали в отношении России, выходили замуж или женились, например, это тоже исключается? <...> Если спортсмен навешал ярлыков, оскорблял, какие-то гадости говорил в отношении страны, это одно дело», — сказала Журова «РБК Спорт».

По мнению Журовой, каждый случай отдельный. Многие спортсмены меняют гражданство ради участия в Олимпиаде и даже не уезжают из России все это время и тренируются здесь. Она добавила, что «не знает, как с юридической точки зрения» возможно реализовать идею Дегтярева.

Николай Валуев, заслуженный мастер спорта России, чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA, депутат Госдумы

«У нас с некоторыми странами есть соглашение о двойном гражданстве, а с остальными — принцип отказа от российского гражданства в пользу гражданства того государства, на которое претендует бывший российский гражданин. Эти две ситуации очень отличаются: юридические основания, на которых может быть основан запрет, зависят от того, как было получено гражданство другой страны. Теннисисты, приезжающие в Россию, уже являются иностранными гражданами. Для запрета на въезд иностранного гражданина в Россию нужны конкретные основания. Я никогда не слышал о запрете на основании смены спортивного гражданства и не знаю, чтобы это считалось правомерным основанием для запрета», — сказал Валуев в беседе с «Советским спортом».

Дмитрий Васильев, двукратный олимпийский чемпион по биатлону

«У него есть свое мнение, оно может подкрепляться какими-то выводами, личными ощущениями. Но я бы так не стал драматизировать. Спорт — это просто одна из частей социальной жизни в любой стране. Запретить въезд в страну — это слишком резко. Люди имеют право на принятие решений в своей жизни. Для этого нужны поправки в Конституцию, потому что граждане России имеют право ездить, куда им заблагорассудится, и получать дополнительное гражданство тех стран, которые они хотят. Это Конституцией не запрещено. В этой части я не соглашусь», — сказал Васильев «Советскому спорту».

В ответ на предложение Дегтярева олимпийский чемпион предложил свой вариант решения. «Я бы предложил другую инициативу: пусть эти спортсмены выплатят все деньги, которые потратило на них государство. Они достигают высоких результатов, защищая другой флаг, но готовились они в России и за счет средств государства. Большинство спортивных школ финансируется за счет государства. Хотите уезжать — уезжайте, но выплатите деньги. Это было бы справедливо. Я двумя руками и ногами за компенсацию», — подытожил Васильев.

Дмитрий Губерниев, комментатор и советник министра спорта России

«Не очень понимаю, как запретят въезд в страну, если у человека есть российский паспорт. Как это будет выглядеть на практике? Может, Дегтярева неправильно поняли. Но мы уже ничему не удивляемся: налоги выросли, Telegram барахлит. Можно понять, как использовать эти базы. Но важно, как это будет на практике. Если человек заплатит деньги, почему он не может где-то готовиться? Эти вопросы требуют детального рассмотрения. Важно, как будет на практике. Как можно гражданам России ограничивать въезд в Россию? Думаю, министра неправильно поняли или он имел в виду что-то другое», — сказал Губерниев Metaratings.ru.

Ирина Слуцкая, российская фигуристка, двукратный призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира, Европы и России

«На моем веку многие спортсмены ходили выступать за другие страны. Это было, есть, это будет всегда. У каждого свои причины. <...> Очень много нюансов, которые, наверное, будут рассматривать индивидуально», — сказала Слуцкая в беседе с «РБК Спорт».

Она «не видит ничего зазорного» в том, что спортсмен понимает отсутствие шанса пробиться из-за очень высокой конкуренции, поэтому выходит выступать за другую страну или когда один из партнеров имеет два гражданства.