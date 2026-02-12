 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 5,3 x 3,85 2 1,65 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 2,95 x 3,95 2 2,27 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,55 x 4,6 2 5,4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,5 x 4,3 2 1,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Чехия Канада 1 7,7 x 6,4 2 1,3 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Латвия США 1 27 x 12 2 1,07 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

Как в России отнеслись к идее Дегтярева не пускать сменивших гражданство

Тягачев словами «нельзя рубить сплеча» оценил идею Минспорта о гражданстве
Министр спорта Михаил Дегтярев предложил запретить въезд в Россию спортсменам, сменившим гражданство. Как эксперты оценили инициативу главы ОКР — в материале «РБК Спорт»
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев предложил запретить въезд в Россию спортсменам, сменившим спортивное гражданство, а также лишать их доступа к отечественной спортивной инфраструктуре.

«Мы с этим боремся. Сейчас ввели нормы, я подписал такой приказ, даже одного шахматиста лишили звания гроссмейстера за смену спортивного гражданства. То есть здесь мы их кормим, воспитываем, тренерами обеспечиваем, базами — а тут бросил паспорт и уехал. Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем», — заявил он в программе «Центральный канал» на «VK Видео».

В декабре 2025 года шахматиста Владимира Федосеева, выступающего с 2023 года за Словению, лишили званий мастера спорта и гроссмейстера России после критики военной операции на Украине.

На Олимпийских играх в Италии более 30 сменивших гражданство россиян выступают за другие сборные. Также за Россию перестали выступать более десятка теннисистов. В частности, в прошлом году спортивное гражданство сменили россиянки Камилла Рахимова, Мария Тимофеева, Полина Кудерметова (все представляют Узбекистан), Анастасия Потапова (Австрия) и Дарья Касаткина (Австралия).

Мнение экспертов

Леонид Тягачев, российский государственный и спортивный деятель, экс-президент Олимпийского комитета России

«Порядок надо наводить. Мы великая спортивная страна, беречь свои кадры — в этом точно есть резон. Но нельзя рубить сплеча. Надо продумать, проанализировать. Если они уехали из страны, надо обращаться в международные комитеты, чтобы их не допускали, — а они все против нас, и вот это начнется. Поэтому вопрос надо полностью изучить, посоветоваться и только потом принимать решение. Само желание Дегтярева — это очень хорошо. Но спешить нельзя», — сказал Тягачев «РБК Спорт».

Ирина Роднина, советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, российский общественный и государственный деятель

«Я не знаю, как это вообще возможно. Это нарушение прав человека. У нас огромное количество людей в стране меняют гражданство — ученые, айтишники, предприниматели. Почему здесь выделяются только спортсмены? В советское время эмигранты оставляли дипломы, имущество, образование. Сейчас этого нет. Учиться в школе и институте — право любого гражданина. У нас достаточно людей с двойным гражданством. Как вы собираетесь запрещать им въезд? Я вообще не понимаю. Мне кажется, это странная идея», — заявила Роднина в беседе с «РБК Спорт».

Дмитрий Свищев, президент Федерации керлинга России

«Я уверен, в каждом вопросе будет индивидуальный подход. К сожалению, есть спортсмены, которые бросили страну, предали ее. А есть те, кто по семейным обстоятельствам поменял гражданство или другим уважительным причинам. Поэтому надо относиться уважительно, у каждого своя история», — сказал Свищев «РБК Спорт».

Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России

«Есть какие-то поводы с ним не согласиться? Какие аргументы? Здесь особо комментировать нечего. Взвешенное и очень ответственное заявление», — сказал NEWS.ru Мамиашвили.

Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону

«У министра свои понятия. Не знаю, но это надо сначала очень крепко подумать. У нас же вице-премьеры уезжали. У некоторых дети там сотнями живут. Чьи-то дочери там замуж вышли, живут на островах. Может, с этого надо начать? Если мы не создали условия, то что делать? А мы самая богатая территория», — заявил Тихонов «Советскому спорту».

Павел Колобков, бывший министр спорта России

«Что касается идеи запретить въезд в Россию спортсменам, сменившим спортивное гражданство, то решать это точно не министру спорта. Это не его компетенция. Люди сделали свой выбор — сменили гражданство, значит, сменили. Лично я за них болеть не собираюсь, но это их решение. Запрещать въезд в страну — вопрос совсем другого уровня, он должен рассматриваться индивидуально в каждом конкретном случае и уж точно решаться не Министерством спорта», — сказал Колобков «Советскому спорту».

Он также добавил, что считает смену спортивного гражданства ошибкой и проявлением слабости. «Болеть за этих ребят я не собираюсь. Считаю, что им не хватило выдержки, силы воли, любви к своей стране», — заключил Колобков.

Светлана Журова, олимпийская чемпионка и депутат Госдумы

«Здесь всегда вопрос, как они сменили это гражданство. Если они ни слова плохого не сказали в отношении России, выходили замуж или женились, например, это тоже исключается? <...> Если спортсмен навешал ярлыков, оскорблял, какие-то гадости говорил в отношении страны, это одно дело», — сказала Журова «РБК Спорт».

По мнению Журовой, каждый случай отдельный. Многие спортсмены меняют гражданство ради участия в Олимпиаде и даже не уезжают из России все это время и тренируются здесь. Она добавила, что «не знает, как с юридической точки зрения» возможно реализовать идею Дегтярева.

Николай Валуев, заслуженный мастер спорта России, чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA, депутат Госдумы

«У нас с некоторыми странами есть соглашение о двойном гражданстве, а с остальными — принцип отказа от российского гражданства в пользу гражданства того государства, на которое претендует бывший российский гражданин. Эти две ситуации очень отличаются: юридические основания, на которых может быть основан запрет, зависят от того, как было получено гражданство другой страны. Теннисисты, приезжающие в Россию, уже являются иностранными гражданами. Для запрета на въезд иностранного гражданина в Россию нужны конкретные основания. Я никогда не слышал о запрете на основании смены спортивного гражданства и не знаю, чтобы это считалось правомерным основанием для запрета», — сказал Валуев в беседе с «Советским спортом».

Дмитрий Васильев, двукратный олимпийский чемпион по биатлону

«У него есть свое мнение, оно может подкрепляться какими-то выводами, личными ощущениями. Но я бы так не стал драматизировать. Спорт — это просто одна из частей социальной жизни в любой стране. Запретить въезд в страну — это слишком резко. Люди имеют право на принятие решений в своей жизни. Для этого нужны поправки в Конституцию, потому что граждане России имеют право ездить, куда им заблагорассудится, и получать дополнительное гражданство тех стран, которые они хотят. Это Конституцией не запрещено. В этой части я не соглашусь», — сказал Васильев «Советскому спорту».

В ответ на предложение Дегтярева олимпийский чемпион предложил свой вариант решения. «Я бы предложил другую инициативу: пусть эти спортсмены выплатят все деньги, которые потратило на них государство. Они достигают высоких результатов, защищая другой флаг, но готовились они в России и за счет средств государства. Большинство спортивных школ финансируется за счет государства. Хотите уезжать — уезжайте, но выплатите деньги. Это было бы справедливо. Я двумя руками и ногами за компенсацию», — подытожил Васильев.

Дмитрий Губерниев, комментатор и советник министра спорта России

«Не очень понимаю, как запретят въезд в страну, если у человека есть российский паспорт. Как это будет выглядеть на практике? Может, Дегтярева неправильно поняли. Но мы уже ничему не удивляемся: налоги выросли, Telegram барахлит. Можно понять, как использовать эти базы. Но важно, как это будет на практике. Если человек заплатит деньги, почему он не может где-то готовиться? Эти вопросы требуют детального рассмотрения. Важно, как будет на практике. Как можно гражданам России ограничивать въезд в Россию? Думаю, министра неправильно поняли или он имел в виду что-то другое», — сказал Губерниев Metaratings.ru.

Ирина Слуцкая, российская фигуристка, двукратный призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира, Европы и России

«На моем веку многие спортсмены ходили выступать за другие страны. Это было, есть, это будет всегда. У каждого свои причины. <...> Очень много нюансов, которые, наверное, будут рассматривать индивидуально», — сказала Слуцкая в беседе с «РБК Спорт».

Она «не видит ничего зазорного» в том, что спортсмен понимает отсутствие шанса пробиться из-за очень высокой конкуренции, поэтому выходит выступать за другую страну или когда один из партнеров имеет два гражданства.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве

Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии

Появился текст Конституции Казахстана с новой формулировкой о русском языке

«Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру»

Мобильные разработчики заявили о срыве релизов из-за проблем с Telegram

Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России
Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Халимовская, Рената Утяева
Дегтярев Олимпийский комитет России (ОКР)
Михаил Дегтярев фото
Михаил Дегтярев
политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
Материалы по теме
Дегтярев допустил запрет на въезд в Россию сменившим гражданство атлетам
Спорт
Роднина раскритиковала идею запретить спортсменам въезд за смену флага
Спорт
Тягачев призвал не спешить с запретом на въезд уехавшим спортсменам
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 11 фев, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 11 фев, 17:41
Наказание украинца, золото на фоне абьюза. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 12:09
Суд в Москве запретил интернет-объявления о продаже страусов и тарантулов Общество, 12:07
В Коми после атаки дронов загорелся НПЗ Политика, 12:04
В Абакане почти 50 тыс. человек остались без отопления Общество, 12:00
В Таиланде предложили сократить период безвизового пребывания россиян Общество, 11:57
Заблокированные активы в Euroclear: что реально могут вернуть инвесторыПодписка на РБК, 11:56
Эксперт рассказал о последствиях инициативы Канады по Гренландии
РАДИО
 Политика, 11:56
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Глава Нижегородской области сообщил о повреждениях после атаки БПЛА Политика, 11:55
Бирюков показал, как городские службы Москвы борются со снегом. Видео Общество, 11:51
JPMorgan предсказал рост криптовалют до конца 2026 года. Что в прогнозе Крипто, 11:49
Как тренд на мгновенную коммуникацию повлиял на мессенджеры РБК и Frisbee, 11:46
Майк Уолтц в костюме с галстуком устроил отжимания с военными. Видео Политика, 11:44
Reuters узнал о категорическом указании BMW из-за поставок машин в Россию Бизнес, 11:43
Проект умирает не потому, что плох, а потому, что у него нет «крестного» Образование, 11:42